Владелицы частного детского сада в Нетании задержаны за жестокое обращение с малышами

Сотрудники полиции Центрального округа арестовали мать и дочь из Нетании по подозрению в жестоком обращении с малышами в семейном детском саду, которым они руководили.

Расследование началось после получения жалобы о нанесении физического вреда годовалой девочке, которая посещала семейный детский сад ("мишпахтон").

В рамках расследования сотрудники полиции отсмотрели видеозаписи камер наблюдения, установленных в детском саду, и обнаружили несколько случаев жестокого обращения с маленькими детьми, которых подозреваемые шлепали и сильно трясли.

После допроса подозреваемых, матери и дочери в возрасте 50 лет и 21 года соответственно, полиция обратится в суд с просьбой о продлении срока их содержания под стражей.