x
20 октября 2024
|
последняя новость: 15:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2024
|
20 октября 2024
|
последняя новость: 15:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Владелицы частного детского сада в Нетании задержаны за жестокое обращение с малышами

время публикации: 20 октября 2024 г., 12:45 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 12:45
Владелицы частного детского сада в Нетании задержаны за жестокое обращение с малышами
Yonatan SIndel/Flash90

Сотрудники полиции Центрального округа арестовали мать и дочь из Нетании по подозрению в жестоком обращении с малышами в семейном детском саду, которым они руководили.

Расследование началось после получения жалобы о нанесении физического вреда годовалой девочке, которая посещала семейный детский сад ("мишпахтон").

В рамках расследования сотрудники полиции отсмотрели видеозаписи камер наблюдения, установленных в детском саду, и обнаружили несколько случаев жестокого обращения с маленькими детьми, которых подозреваемые шлепали и сильно трясли.

После допроса подозреваемых, матери и дочери в возрасте 50 лет и 21 года соответственно, полиция обратится в суд с просьбой о продлении срока их содержания под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2024

Дело против матери, которая якобы держала детей в клетках, закрыто за недостатком улик
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 августа 2024

Помощниц Иланы Кубер обвиняют в том, что не сообщили об издевательствах над детьми в детском саду
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 августа 2024

Поданы обвинения против помощницы воспитательницы из Нетании: 60 эпизодов насилия
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июля 2024

Жительница Нетании подозревается в жестоком обращении с детьми в частных яслях