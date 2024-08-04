Поданы обвинения против помощницы воспитательницы из Нетании: 60 эпизодов насилия

Государственная прокуратура представила в окружной суд Центрального округа обвинительное заключение против 22-летней Шели Шейнкар, работавшей помощницей воспитательницы в детском саду в Нетании. Она обвиняется во множестве случаев жестокого обращения с детьми.

По данным обвинительного заключения, в детском саду "А-Ган а-Шакуф" содержатся дети в возрасте от семи месяцев до полутора лет. В связи с возникшими подозрениями о ненадлежащем обращении с малышами были проверены записи камер видеонаблюдения, были обнаружены доказательства 60 случаев насилия, совершенного обвиняемой в отношении 12 малышей.

По данным обвинительного заключения, девушка толкала малышей, шлепала их, дергала за волосы и игнорировала их плач, некоторых она пинала ногами, щипала и хватала за лицо. На кадрах записей видно, как она поднимает малышей за одну руку и швыряет их, когда они спят.

В двух случаях обвиняемая распыляла на детей моющие средства, зафиксирован также случай, когда она тащила стульчик для младенцев, толкнув им малыша, который ползал по полу.

Шели Шейнкар обвиняется по нескольким пунктам обвинений, включая нападение при отягчающих обстоятельствах, нападение на беспомощного ребенка ответственным за его безопасность лицом с причинением телесных повреждений, жестокое обращение с детьми и запугивание.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемой под стражей.