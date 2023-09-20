Операции в Дженине и около Иерихона. Минздрав ПА заявляет о пяти "шахидах"

Утром в среду, 20 сентября, израильские военные провели операцию в лагере беженцев Акабат Джабр, к югу от Иерихона. Произошло вооруженное столкновение, в ходе которого был убит боевик.

Палестинская сторона называет имя убитого: это Дхаргам аль-Ахрас (19 лет).

Ранее министерство здравоохранения Палестинской автономии уведомило, что число "шахидов" в Дженине, где накануне вечером ЦАХАЛ провел антитеррористическую операцию, возросло до четырех. Названы имена убитых: Махмуд Халид Арарауи (24 года), Махмуд Али Нафи ас-Саади (23 года), Раафат Омар Хамайса (22 года), Атта Муса (около 20 лет). Судя по имеющимся данным, все убитые были активистами ХАМАСа и "Исламского джихада".

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Вечером 19 сентября крупные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ), общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию по задержанию подозреваемых в террористической деятельности в Дженине. В ходе операции были задержаны двое боевиков "Исламского джихада", одного из которых в ЦАХАЛе назвали "одним из наиболее значительных активистов в Дженине". В ходе операции произошли перестрелки между силами ЦАХАЛа и боевиками различных группировок. В ходе операции был применен барражирующий боеприпас "Маоз".

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Силы ЦАХАЛа потерь не понесли. При выходе из Дженина на взрывном устройстве подорвался бронированный джип. В результате взрыва никто не пострадал.