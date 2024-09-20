Израиль подал в Международный уголовный суд две официальные апелляции.

В одной из них Израиль настаивает на том, что у МУС нет полномочий в отношении рассматриваемого дела и он не имеет права вмешиваться в палестино-израильский конфликт, во второй – обвиняет в процедурных нарушениях прокурора Карима Хана, который не позволил Израилю самостоятельно расследовать обвинения, выдвигаемые в адрес руководства страны.

Израиль утверждает, что у него сильная судебная система, и он способен расследовать любое обоснованное и серьезное обвинение. Известно, что Германия и США поддерживают эту точку зрения.

Неделю назад прокурор Международного уголовного суда, британский юрист Карим Хан вновь запросил ордера на арест премьер-министра Биньямин Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАСа Яхьи Синуара и Мухаммада Дэйфа.

Канцелярия главы правительства Израиля распространила в тот же день следующее заявление: "Сравнение, сделанное прокурором в Гааге между премьер-министром и министром обороны Израиля, который борется с убийственным терроризмом ХАМАСа по законам войны, и военным преступником Синуаром, который хладнокровно казнит израильских заложников, является антисемитизмом и моральным позором наивысшего порядка. К сожалению, мы видели изначально, что процессы в Гааге политически ангажированы и не опираются на какую-либо профессиональную правовую основу".