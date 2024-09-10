Прокурор Международного уголовного суда запросил ордера на арест Нетаниягу, Галанта и Синуара

Прокурор Международного уголовного суда, британский юрист Карим Асад Ахмад Хан во вторник, 10 сентября, вновь запросил ордера на арест премьер-министра Биньямин Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАСа Яхьи Синуара и Мухаммада Дэйфа.

Карим Асад Ахмад Хан выразил обеспокоенность по поводу возможного вмешательства перечисленных лиц в расследование на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и продолжающихся военных преступлений.

Главный прокурор МУС выразил надежду, что ордера будут выпущены до начала Генассамблеи ООН, на которой должен выступить Нетаниягу.

"Учитывая ухудшение ситуации в Израиле и продолжающиеся преступления, прокуратура просит, чтобы палата предварительного производства МУС как можно скорее вынесла решение о выдаче ордеров на арест Яхье Синуара? Биньямина Нетаниягу и Йоава Галанта", - говорится в заявлении.

Канцелярия главы правительства Израиля распространила следующее заявление: "Сравнение, сделанное прокурором в Гааге между премьер-министром и министром обороны Израиля, который борется с убийственным терроризмом ХАМАСа по законам войны, и военным преступником Синуаром, который хладнокровно казнит израильских заложников, является антисемитизмом и моральным позором наивысшего порядка. К сожалению, мы видели изначально, что процессы в Гааге политически ангажированы и не опираются на какую-либо профессиональную правовую основу".