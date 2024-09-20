Командование тыла сняло введенные вчера ограничения для жителей севера

После проведения оценки текущей ситуации, Командование тылом сняло введенные в четверг, 19 сентября, ограничения для жителей региональных советов Мером Галиль, Галиль Элион, Мевоот Хермон, а также для Кирьят-Шмоны, Метулы, Йесод а-Маала, Хацор а-Глилит, Рош-Пины, Цфата, Метулы и севера Голанских высот к северу от Кацрина.

Следует отслеживать инструкции, публикуемые Командованием тыла в официальных средствах распространения информации.

Полные инструкции можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и в приложении Командования тылом.