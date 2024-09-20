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ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования крушения вертолета: плохая видимость в тяжелых условиях

время публикации: 20 сентября 2024 г., 14:10 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 14:18
ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования крушения вертолета: плохая видимость в тяжелых условиях
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала выдержки промежуточного отчета группы экспертов, расследовавших обстоятельства крушения вертолета UH-60 Black Hawk ("Яншуф") в ночь на 11 сентября. Результаты расследования представлены командующему ВВС ЦАХАЛа генерал-майору Томеру Бару и семьям погибших и раненых.

По данным отчета, в 00:21 группа спасателей подразделения 669 была отправлены для эвакуации тяжелораненого бойца, экипаж начал посадку в сложном районе на быстро созданной посадочной площадке в условиях плохой видимости, в ночное время, в пыли и на сложной посадочной площадке.

По всей видимости, сочетание этих условий привели к тому, что экипаж вертолета неверно сориентировался в пространстве во время завершающего этапа приземления, и вертолет ударился о землю. Инцидент не был вызван огнем противника или техническими неисправностями, причиной происшествия стало сочетание неблагоприятных обстоятельств.

После крушения вертолета было объявлено о происшествии с большим количеством пострадавших и была начата экстренная спасательная операция, которая длилась час и десять минут. Раненые были эвакуированы в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на боевых вертолетах ВВС Израиля.

Командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Томер Бар получил отчет следственной группы, порекомендовавшей продолжить расследование и немедленно реализовать выводы экспертов, призванные снизить вероятность подобных инцидентов в будущем и повысить безопасность полетов.

Израиль
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