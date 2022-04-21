Интеграция репатриантов: почему евреи из Украины не стремятся в Израиль

Новые и потенциальные репатрианты, проживающие в гостиницах, предоставленных им министерством алии и интеграции, продолжают сообщать редакции NEWSru.co.il об отсутствии информации и помощи со стороны государственных и муниципальных структур.

Мы уже описывали ситуацию в гостинице в поселке Горен, где до вмешательства волонтеров, которые обратились в СМИ и к координатору по алие и интеграции новых репатриантов из Украины, России и Беларуси Меиру Шпиглеру, новыми и потенциальными репатриантами никто не занимался и в гостинице не было даже куратора, который мог бы ответить на вопросы жильцов.

После того, как ситуация в Горене получила широкую огласку, в гостинице появился куратор от министерства алии, начал действовать процесс проверки документов и был решен ряд других проблем, на которые указывали волонтеры.

Однако во многих других гостиницах ситуация остается сложной. По данным, собранным нашей редакцией, во многом ситуация зависит от количества репатриантов в том или ином населенном пункте, а также от действий муниципалитета.

В Иерусалиме существуют три гостиницы для новых и потенциальных репатриантов – "Эц а-Зайт", "Гранд Корт" и "Леонардо", и в эти гостиницы попали сотни недавно прибывших из России, Украины и Беларуси, либо уже приехавшие в Израиль с визой репатрианта, либо желающие сменить статус на месте.

Елена, бежавшая из Украины и попавшая в гостиницу "Гранд Корт", рассказала нашей редакции, что первые две недели в гостинице вообще не было людей, которые бы занимались помощью приехавшим. Позже появились кураторы, которые консультировали жильцов по ряду вопросов и помогали им оформлять документы, но, по словам Елены, ей удалось открыть счет в банке и заняться поисками квартиры только благодаря помощи давно живущих в Израиле друзей, которые ходили с ней по всем инстанциям.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в муниципалитет Иерусалима с просьбой разъяснить роль и полномочия кураторов от мэрии, а также – прокомментировать жалобы на этих кураторов. В муниципалитете нам сообщили, что кураторы выделяются мэрией для помощи новым репатриантам и для консультаций, и пообещали "провести разъяснительную работу" с теми из кураторов, на которых поступают жалобы.

Наша редакция также обратилась в министерство алии и интеграции с просьбой объяснить, почему в иерусалимских гостиницах роль сотрудников министерства выполняют, причем не очень эффективно, сотрудники муниципалитета. Оказалось, что спустя месяц после начала новой волны алии из России, Украины и Беларуси, в министерстве поняли, что у них не хватает русскоговорящих сотрудников, поэтому в настоящий момент во многих гостиницах в качестве координаторов работают сотрудники "Сохнута". При этом, как подчеркнули в "Сохнуте", гостиницы остаются в ведомстве министерства алии – сотрудники "Сохнута" просто поступили в распоряжение министерства в связи с нехваткой рабочей силы.

Помимо путаницы в распределении обязанностей между различными ведомствами и нехватки квалифицированных консультантов, у новой алии есть проблемы, связанные с тем, что подавляющее большинство из них, на самом деле, являются беженцами. Анжела, которая в начале войны оказалась на оккупированных территориях под Киевом и сумела выехать и вывезти дочь и пожилого отца, рассказала нашей редакции, что в Израиле у них нет родственников и близких друзей, поэтому она не представляет, как сможет найти гарантов на аренду квартиры. Есть арендодатели, которые готовы вместо гарантов принять денежный залог, но Анжела, как и многие другие беженцы, выезжали без денег, а недвижимость, которая осталась у семьи в Киеве, не может быть реализована во время войны.

Примерно 5% из тех, кто приезжает в Израиль и пытается изменить тут статус на статус репатрианта, получают отказ. Речь идет в том числе о тех, кто получил предварительное разрешение на репатриацию. В случае получения отказа человек из статуса "закай швут" (имеющий право на репатриацию) переходит в статус "туриста". Для граждан Украины, которые фактически являются беженцами, это означает, что они могут получить помощь от министерства социального обеспечения, однако характер этой помощи ограничен. Эти люди не имеют права на работу и не имеют никаких льгот, положенных гражданам страны.

Так, 18 апреля в Израиль въехали 117 новых репатриантов и граждан с правом на репатриацию. Из них 15 из Украины, а остальные – из России (в основном) и Беларуси. Накануне из 122 репатриантов только 5 были из Украины.

При этом ежедневно десятки граждан Украины покидают нашу страну. 18 апреля из Израиля выехали 56 украинских граждан. Всего с начала войны в Украине в Израиль въехали около 25 тысяч граждан Украины, и почти три тысячи из них покинули Израиль.

Одна из причин того, что украинские евреи не спешат ехать в Израиль или покидают его вскоре после короткого периода пребывания, неоднократно обсуждалась в правительстве и в Кнессете. Председатель комиссии Кнессета по праву на репатриацию и связям с диаспорой Йом-Тов Кальфон заявил в этой связи: "Мы соревнуемся с Германией по приему евреев". Судя по цифрам, Израиль в этом соревновании не сильно выигрывает. Если в настоящий момент в Израиль прибыли из Украины около семи тысяч репатриантов и граждан с правом на репатриацию, то в Германию по состоянию с 24 февраля по конец марта приехало не менее трех тысяч украинских евреев.

Это связано, в том числе, с тем, что Германия облегчила для граждан Украины процесс так называемой "еврейской иммиграции". Если раньше документы можно было подавать только в стране проживания, то теперь евреи из Украины могут подать их и находясь уже в Германии. Для украинских евреев также отменена необходимость доказательства владения базовым немецким языком. При этом беженцы из Украины, которые не смогли доказать свое еврейство и не получили статус "еврейского иммигранта", могут до трех лет оставаться на территории Германии в качестве беженцев со всеми положенными им льготами, социальной помощью и правом на работу (чего Израиль беженцам из Украины не предлагает, если они не получают статус новых репатриантов).

Материал подготовила Алла Гаврилова