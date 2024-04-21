Взрыв в округе Биньямин, ранен израильтянин

Утром 21 апреля к северу от Кохав а-Шахар (округ Биньямин), недалеко от форпоста Малахей а-Шалом, прогремел взрыв.

Судя по опубликованному видео, самодельное взрывное устройство малой мощности было спрятано под палестинским флагом.

Израильтянин, сбивший ногой флаг, получил ранения. По предварительным данным, его жизнь вне опасности.

По данным службы "Маген Давид Адом", пострадавшему 28 лет. Он получил легкие ранения ног.

Инцидент произошел недалеко от того места, где террористами 12 апреля был убит 14-летний Биньямин Ахимеир.