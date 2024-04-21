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Израиль

На похоронах Дениса Шевцова присутствовало все руководство полиции

время публикации: 21 апреля 2024 г., 23:41 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 23:57
На похоронах Дениса Шевцова присутствовало все руководство полиции
Пресс-служба полиции Израиля

47-летний волонтер полиции Денис Шевцов погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей. На его похоронах присутствовали генинспектор полиции Яаков Шабтай, начальник дорожной полиции Иегуда Бен-Атар, начальник центрального округа полиции Ави Битон, начальник отдела кадров Боаз Голдберг, а также офицеры дорожной полиции, рядовые полицейские и добровольцы.

Денис Шевцов репатриировался в Израиль в 2001 году, в 2019 поступил добровольцем в дорожную полицию округа Шфела. У него остались жена и двое детей.

19 апреля Денис Шевцов вместе с дорожным рабочим очищали Первое шоссе от мусора, оставшегося на дороге после проходившей там акции протеста. Откатив на обочину несколько железных бочек, брошенных протестующими, они ждали грузовика, когда их сбил джип, по неизвестной причине вылетевший за пределы дорожной полосы. Позднее выяснилось, что за рулем машины находился капитан ЦАХАЛа.

Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай выступил на траурной церемонии, проходившей на военном участке Холонского кладбища. "Это трагедия еще раз показывает нам всем, насколько труда работа полицейских и волонтеров, какая ответственность возложена на их плечи, и какому огромному риску они подвергаются день за днем, час за часом. Денис пошел в полицию добровольцем, чтобы быть полезным своей стране, чтобы укрепить чувство безопасности граждан, и заплатил за это своей жизнью".

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