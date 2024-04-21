Удар по Ирану, недовольство Дохи, вето США и операция в Рафиахе. Ближневосточный обзор

Израиль атаковал Иран, сообщили рано утром в пятницу мировые СМИ. Однако в Тегеране воздержались от обвинений в израильский адрес, да и в принципе сделали вид, что не придают значения случившемуся. В Израиле ответственность за атаку на себя не взяли. При этом военные эксперты утверждают, что иранцам был послан очень серьезный сигнал, но цели нанести ущерб не было. Это соотносится с пожеланиями США, которые оказывали давление на Израиль с тем, чтобы он воздержался от массированного удара по Ирану в ответ на обстрел территории еврейского государства неделю назад. Одновременно на Ближнем Востоке активно обсуждают – разменял ли Израиль свое желание отомстить Ирану на возможность провести военную операцию в Рафиахе. На этом фоне администрация президента США Джо Байдена может поставить себе плюс в возможности влиять на Израиль, однако в регионе сомневаются, что у них это действительно получается. И здесь мерилом служит не Иран, а палестинский вопрос.

Обзор подготовила Марианна Беленькая, The News of Israel

Сигнал для Ирана

Пятница началась с сообщений о закрытии воздушного пространства Ирана и взрывах в районе Исфахана и Тебриза. Позднее иранские власти заявили, что их ПВО сбили небольшие дроны над Исфаханом, никаких повреждений нет и в целом ситуация спокойная. Работа аэропортов возобновилась. Никакие версий, кто стоит за атакой, выдвинуто не было.

Новости об ударе по Ирану появились через неделю после того, как Тегеран выпустил в сторону Израиля сотни баллистических и крылатых ракет, а также дронов. И все это время на Ближнем Востоке и за его пределами ожидали израильского ответа.

Еще утром в пятницу американские СМИ утверждали, что автор атаки в Иране – Израиль. Параллельно региональные СМИ и телеграмм-каналы сообщали об израильских ударах по территории Сирии и Ирака. Сирийские официальные СМИ подтвердили, что около трех утра были атака по южным районам страны и есть материальный ущерб, иракские власти промолчали. При этом в телеграмм-каналах появились снимки фрагментов ракеты, упавшей в Ираке.

Позднее появились более развернутые версии случившегося. На их основании можно сделать вывод, что ситуация более серьезная, чем попытались представить в Иране. Прежде всего, речь шла не только о дронах, но и о баллистических ракетах. Фрагмент одной из них и был найден на иракской территории, хотя Ирак не был целью. СМИ и военные эксперты предполагают, что мишенью был ядерный объект около Натанза (провинция Исфахан). Однако Израиль не стремился разрушить объект, это была всего лишь демонстрация возможностей. В итоге сообщается, что был поврежден радар ЗРК С-300 на 8-й авиабазе Шекари в провинции Исфахан. Общий вывод экспертов – Израиль при минимальных затратах показал Ирану, что может действовать в глубине его территории, в том числе – потенциально атаковать ядерные объекты. При этом были учтены пожелания США – не повышать градус эскалации на Ближнем Востоке.

В Вашингтоне опасались, что израильская месть Ирану приведет к большой войне в регионе. Об этом же думали и в Израиле, но проигнорировать иранские удары не смогли, чтобы Тегеран не почувствовал себя безнаказанным.

Против обыкновения в Тегеране не стали возлагать вину за случившееся на Израиль и вообще сделали вид, что не придают этому значение. Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян в интервью американскому каналу NBC News заявил: "То, что случилось, не было ударом, это было больше похоже на игрушки, с которыми играют наши дети, а не на дроны". Он также добавил, что пока "не будет новых авантюр со стороны Израиля против наших интересов, у нас не будет никакой новой реакции".

Причина подобного поведения Тегерана – нежелание еще больше повышать градус эскалации в регионе и попытка сохранить лицо. Что думают иранские власти на самом деле – пока сказать трудно. Но в первые часы с точки зрения пропаганды им удалось представить все в свою пользу.

Практически сразу после новостей об атаке в проиранских соцсетях появились насмешки в адрес Израиля. Там, в частности, сравнивался масштаб иранского удара по израильской территории и ответ. В картинках сопоставлялись десятки баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников и всего три небольших дрона "для съемки мероприятий и свадеб".

В любом случае на данный момент угроза большой войны на Ближнем Востоке снята, но в регионе никто не расслабляется, ситуация может измениться в любую минуту.

Однако пока США могут записать себе в плюс, что смогли убедить Израиль воздержаться от масштабных действий. Правда в регионе задаются вопросом – какой ценой.

Рафиах и/или Иран

Новости об атаке в Иране появились несколько часов спустя после завершения виртуального совещания между американскими и израильскими высокопоставленными представителями. Израильскую делегацию возглавили министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и глава Совета по национальной безопасности Цахи Анегби, американскую – советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

На повестке дня было два вопроса. Первый – иранские удары по Израилю и коллективные усилия по дальнейшему укреплению обороны еврейского государства, в том числе с учетом широкой коалиции военных партнеров. Второй – ситуация вокруг Рафиаха (Рафаха). Напомним, что этот район на юге сектора Газы не был зачищен израильской армией и там пока еще активно действуют батальоны ХАМАСа. Согласно сообщению Белого дома, "обе стороны согласились с общей целью добиться поражения ХАМАСа в Рафиахе". В то же время американская сторона выразила обеспокоенность по поводу "различных вариантов действий в Рафиахе", а израильская согласилась принять опасения США во внимание.

Напомним, что на протяжении нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена пыталась уговорить Израиль не проводить полномасштабную операцию в Рафиахе, где в настоящее время находится более миллиона палестинцев. Это как местные жители, так и перемещенные лица из других районов сектора Газы. Предлагались самые разные варианты действий, но израильская сторона их отвергла. В итоге США смирились, что операция неизбежна, однако продолжили настаивать на минимизации ущерба для гражданского населения.

По информации источников в Египте базирующегося в Лондоне сайта "Аль-Араби аль-Джадид", США утвердили израильский план операции в Рафиахе "в обмен на отказ от широкомасштабного нападения на Иран". Согласно источнику, план основан на методе перемещения: Рафиах разделят на квадраты, операция будет проводиться последовательно в каждом из них, побуждая местных жителей перейти в другие районы сектора, например в Хан-Юнис. Египетский Красный полумесяц, который отвечает за работу двух лагерей для перемещенных лиц в Хан-Юнисе, уже готовится к принятию новой волны переселенцев, в том числе открытию третьего лагеря.

В то же время, по словам израильского журналиста Барака Равида, официальные лица категорически опровергли сообщения о размене Ирана на Рафиах. Но есть и другое мнение. Военный аналитик портала Walla уверен, что ограниченный израильский ответ иранцев открыл путь к подготовке операции в Рафиахе.

Предыдущие американо-израильские консультации состоялись 1 апреля, и, как сообщалось, прошли достаточно напряженно. Позиции двух стран кардинально расходились. Но теперь есть очевидное сближение. При этом администрация Байдена старательно демонстрирует сторонникам Демократической партии, которые резко критикуют своего президента за поддержку еврейского государства на фоне роста жертв в секторе Газы, что Израиль поддается давлению. В частности, звучат заявления об улучшении гуманитарной ситуации в секторе Газы в результате резкой критики в израильский адрес со стороны Вашингтона. Могут приписать себе в Белом доме и ограничение масштабов операции в Рафиахе. Но здесь ситуация в любой момент может выйти из-под контроля и тогда Байден снова окажется в неудобном положении в глазах своих потенциальных избирателей.

Очевидно, Байдену не просто дается усидеть на двух стульях между Израилем и своими арабскими партнерами, причем такими разными, как Катар и Саудовская Аравия.

Недовольство Дохи и активизация Анкары

На этой неделе премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммад бен Абдаррахман Аль Тани заявил о намерении Дохи пересмотреть свою роль посредника на переговорах между Израилем и ХАМАСом. Он выразил недовольство тем, что "посредничество Катара использовалось в узких политических целях", а также обвинил "некоторые стороны" в "деструктивных заявлениях" в адрес Катара.

Заявление последовало вслед за высказыванием американского конгрессмена-демократа Стени Хойера. По его мнению, если Катар не сможет оказать давление на ХАМАС на переговорах о прекращении огня в секторе Газы и возвращении заложников, США должны пересмотреть свои отношения с Дохой. Это было озвучено на фоне новостей, что ХАМАС не устроили очередные условия сделки, над которой Вашингтон работал вместе с Каиром и Дохой. Кроме того, сенатор Тед Бадд (республиканец от Северной Каролины) представил законопроект, рассматривающий возможность прекращения статуса Катара как крупного союзника, не входящего в НАТО, если он не вышлет всех членов ХАМАСа со своей территории.

Все это оскорбило катарцев. В Дохе напомнили, что именно США в 2012 году просили Катар быть посредниками между Израилем и ХАМАС. "Если вам не нужно, мы не будем" – смысл послания Дохи. Направлено оно не только американцам, но и израильтянам. В последнее время в Израиле звучит немало сомнений в способностях катарцев давить на ХАМАС. Так в начале апреля министр экономики Израиля Нир Баркат заявил в интервью агентству Bloomberg, что Катар – финансирует терроризм и играет роль "волка в овечьей шкуре". МИД Катара отреагировал на это весьма негативно.

В то же время в субботу американское издание The Wall Street Journal сообщило, что политическое руководство ХАМАСа начало подыскивать себе другую штаб-квартиру вместо Дохи. Переговоры идут с двумя арабскими странами, одна из которых Оман. В арабских СМИ также звучат версии про Иран и Турцию, тем более в субботу лидеры ХАМАСа посетили Стамбул, где их принял президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" предположил, что Турция может воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться посредничать между Израилем и ХАМАСом вместо Дохи. Анкара была намерена играть роль посредника еще в начале войны, но в итоге отказалась от этой идеи и как-то отошла на второй план во всем, что касается палестино-израильского конфликта. Тем более у нее очень плохие отношения с Израилем.

Во всей этой ситуации следует учитывать несколько факторов.

Первое – попытки надавить на Доху, чтобы она закрыла политический офис ХАМАСа, предпринимаются еще с осени. В ноябре в МИД Катара заявили, что офис будет оставаться открытым до тех пор, пока его можно будет использовать для достижения мира. Вопрос, считает ли Доха, что все ее возможности исчерпаны.

Второе – Катар ничего не будет делать под давлением, особенно если оно оказывается публично. Однако все может быть обставлено так, что ХАМАС сам решит покинуть Доху. И здесь снова вопрос – а выгодно ли это для Израиля и других заинтересованных в урегулировании ситуации игроков? Оман не плохой вариант, но влияние на хамасовцев у них нет. Иран – это закрытие любых каналов связи с ХАМАСом. Что касается Турции, то ее взгляды и позиция особо ничем не отличаются от Катара, две страны всегда согласовывают свое видение по ключевым вопросам. Так что от перемены места офиса ХАМАСа особо ничего не изменится.

Но главный вопрос – а можно ли обойтись в переговорах с ХАМАСом без Дохи, если, конечно исходить из того, что с этим движением вообще стоит продолжать разговор. Ответа пока нет. Существует мнение, что политическое руководство ХАМАСа в принципе не очень влияет на происходящее в секторе Газы, там все решают местные лидеры во главе с Яхьей Синуаром. Но в будущем политические лидеры могут сыграть свою роль. С учетом этого Дохе не очень интересно разрывать с ними связь.

На этом фоне стоит обратить внимание на последние высказывания главы МИД Турции Хакана Фидана, который в середине недели посетил Доху и встретился с лидерами ХАМАС перед тем, как они отправились в Стамбул. По словам Фидана, в ходе встречи он получил подтверждение от политического руководства ХАМАСа, что оно согласно на создания палестинского государства в границах 1967 года и готово после этого отказаться от вооруженной борьбы. Таким образом, пояснил он, "ХАМАС больше не будет нуждаться в наличии вооруженного крыла и продолжит существовать как политическая партия". Очевидно, что такую же мысль будет продвигать и Катар. Не исключено, что потеряв надежду решить вопрос с прекращением огня в секторе Газы, Доха сосредоточится в целом на лоббировании темы палестинского государства. Собственно, не она одна.

Американское вето и саудовско-израильская нормализация

В четверг вечером Совет Безопасности ООН проголосовал по проекту подготовленной Алжиром резолюции, предусматривающей полноправное членство Палестины в ООН. 12 из 15 членов Совбеза выступили "за". Великобритания и Швейцария воздержались. США наложили вето на проект резолюции.

Напомним, что для принятия резолюции необходимо девять голосов при условии, что никто из постоянных членов Совбеза не воспользуется правом вето. И в Вашингтоне до последнего надеялись, что делать им это не придется, чтобы слишком явно не выступать на израильской стороне. США оказывали давление на Палестинскую национальную администрацию, чтобы они отказались от своей идеи добиться полноправного членства в ООН. Кроме того, Израиль и США пытались сделать все возможное, чтобы резолюция не получила девять голосов. Шла активная работа с Францией, Швейцарией, Японией, Южной Кореей и Эквадором. Но в итоге все из них кроме Швейцарии проголосовали "за". И это серьезный удар для Вашингтона.

Израиль может радоваться, что его поддержка американцами остается непоколебимой, но для США есть повод задуматься о его влиянии на расклад сил на международной арене.

На таком фоне администрация Байдена не теряет надежды, что ей удастся добиться нормализации саудовско-израильских отношений, что стало существенным бонусом перед предстоящими в ноябре президентскими выборами в США.

В конце недели издание The Wall Street Journal сообщило, что на этом направлении есть подвижки. Однако речь идет пока только о части сделки, касающейся отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом. Напомним, что Саудовская Аравия среди условий подписания соглашения с Израилем потребовала более тесного партнерства с США по вопросам безопасности и их поддержки в развитии гражданской программы ядерной энергетики. Но этого было недостаточно. Эр-Рияд хотел гарантий, что США заставят израильтян вернуться за стол переговоров с палестинцами. Их результатом должно было стать окончательное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа мирного сосуществования двух государств – Израиля и Палестины.

Если верить WSJ, саудовские официальные лица в частном порядке передали США, что они смогут принять устные заверения Израиля в его готовности начать переговоры о палестинской государственности. Опять же, в случае прекращения огня. А с этим проблемы. Впрочем, в любом случае в Израиле большинство населения тему создания государства Палестина отвергает, особенно после 7 октября. Тем более нет поддержки идеи переговоров с палестинскими властями в израильском правительстве. А в регионе в целом не очень верят американским намерениям добиться решения палестино-израильского конфликта. Появились сообщения, что палестинская администрация намерена в очередной раз заморозить свои контакты с Вашингтоном. Все это ставит под сомнения, что администрации Байдена удастся осуществить свой план. Но тем важнее для нее не только сохранять контакты с Израилем, но и учитывать порою абсолютно противоречивые интересы своих арабских партнеров. Правда, у них есть один знаменатель – решение палестинского вопроса.