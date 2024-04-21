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Израиль

Нетаниягу обвинил членов команды, ведущей переговоры о похищенных, в "лживых заявлениях"

время публикации: 21 апреля 2024 г., 21:38 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 21:38
Нетаниягу обвинил членов команды, ведущей переговоры о похищенных, в "лживых заявлениях"
Miriam Alster/FLASH90

Открывая заседание кабинета по ведению войны премьер-министр Биньямин Нетаниягу обрушился с критикой на членов команды, ведущей переговоры об освобождении заложников.

"Лживые брифинги переговорной группы только подрывают усилия по возвращению похищенных. Они сеют отчаянье среди родных похищенных, и приводят к ужесточению позиции ХАМАСа", – заявил Нетаниягу.

Нетаниягу призвал переговорщиков, недовольных решениями политического руководства, покинуть команду. "Если в команде переговорщиков кто-то выражает несогласие с решением политического руководства только ради анонимных и лживых заголовков в СМИ, преследуя при этом политические цели, пусть проявит порядочность и пусть его здесь не будет", – заявил он.

Более недели назад в программе "Увда" на телеканале "Кешет-12" были процитированы несколько членов переговорной команды, которые возлагали ответственность за срыв переговоров с ХАМАСом на правительство, и лично на премьер-министра. Несколько членов команды утверждали, что между заявлениями правительства о том, что делается все возможное для освобождения заложников, и реальными действиями существует огромный разрыв. Один из членов команды заявил: "Я не могу сказать, что без Нетаниягу сделка уже была бы заключена, но я скажу: вероятность сделки была бы выше". Этот же член команды сказал, что с января переговоры фактически остановлены. "Это происходит снова и снова: днем мы получаем мандат на ведение переговоров, а ночью звонит глава правительства по телефону и требует: "Не говорите это" или "Я этого не одобрял".

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