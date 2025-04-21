Опрос "Кан": коалицию сформировать не может никто

21 апреля радиостанция "Кан Бет" опубликовала результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом KANTAR.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 24 мандата, оставаясь крупнейшей партией израильского парламента. Партии "Махане Мамлахти" и "Наш дом Израиль" набирают по 16 мандатов. "Демократим" Яира Голана – 14, "Еш Атид" – 13 мандатов. ШАС набирает 10, "Оцма Иегудит" – 9, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Ционут Датит" и БАЛАД не проходят электоральный барьер.

Если такими будут итоги выборов в Кнессет, то ни оппозиция, ни коалиция создать правительство не смогут.

У оппозиции 59 мандатов без арабских партий. Ранее лидеры еврейских партий неоднократно заявляли, что не станут формировать коалицию ни с РААМ, ни с ХАДАШ-ТААЛ.

У партий нынешней коалиции 51 мандат.

Респондентов также спросили об их отношении к заключению сделки с ХАМАСом. 56% поддерживают сделку, в рамках которой будут освобождены заложники, а Израиль окончательно завершит войну и освободит террористов из тюрем. 22% против такой сделки. 22% не имеют мнения.