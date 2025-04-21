Юрсоветник правительства потребовала пересмотреть решение о бойкоте газеты "Гаарец"

Офис юридического советника правительства направил министрам письмо с требованием заново взвесить решение о прекращении договоров с газетой "Гаарец".

В письме подчеркивается, что решение генеральных директоров министерств прекратить действие контрактов своих ведомств с газетой "Гаарец" было принято "не в соответствии с правовыми нормами, нарушая, помимо прочего, законы о тендерах, инструкции государственного контролера и правила административного права".

Кроме того, заместителю юридического советника правительства Авиталь Сомполински и Гиль Лимон отмечают, что "по своей природе, решения правительства о предотвращении финансирования или о выборе поставщиков услуг, прямо или косвенно связанные с высказываниями должностных лиц в поставщике, особенно о новостном контенте, требуют особой осторожности, учитывая важность свободы прессы и выражения мнений в демократическом государстве".

Напомним, что осенью 2024 года правительство приняло решение прекратить рекламные контракты с газетой "Гаарец" после того, как ее издатель Амос Шокен в своем выступлении, организованном "Новым израильским фондом" и газетой "Гаарец", заявил буквально следующее: "Правительство Израиля готово установить жестокий режим апартеида в отношении палестинского населения. Правительство игнорирует высокую цену, которую обе стороны платят за защиту поселений, в то время как оно сражается с палестинскими борцами за свободу, которых Израиль называет террористами. В определенной степени то, что происходит сейчас на оккупированных территориях и частично в Газе – это вторая "накба". Должно быть создано палестинское государство, и с моей точки зрения, единственный путь добиться этого – наложить санкции на государство Израиль, на его лидеров, противящихся этому пути, и на поселенцев".