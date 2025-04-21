На пляже, где зафиксировано нападение акулы, найдены вещи дайвера
время публикации: 21 апреля 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 17:34
Продолжаются поиски мужчины, который, по всей видимости, пострадал в результате нападения акулы в море около Хадеры.
В ходе поисков на пляже нашли велосипед и сумку с вещами, которые могли принадлежать пропавшему.
Министерство внутренних дел объявило, что после нападения акулы на дайвера на пляже Хадера пляжи в указанном районе закрыты для купания – до дальнейшего распоряжения.
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