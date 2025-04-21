На пляже, где зафиксировано нападение акулы, найдены вещи дайвера

Продолжаются поиски мужчины, который, по всей видимости, пострадал в результате нападения акулы в море около Хадеры.

В ходе поисков на пляже нашли велосипед и сумку с вещами, которые могли принадлежать пропавшему.

Министерство внутренних дел объявило, что после нападения акулы на дайвера на пляже Хадера пляжи в указанном районе закрыты для купания – до дальнейшего распоряжения.