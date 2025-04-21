x
21 апреля 2025
|
последняя новость: 17:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 апреля 2025
|
21 апреля 2025
|
последняя новость: 17:50
21 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На пляже, где зафиксировано нападение акулы, найдены вещи дайвера

время публикации: 21 апреля 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 17:34
На пляже, где зафиксировано нападение акулы, найдены вещи дайвера
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Продолжаются поиски мужчины, который, по всей видимости, пострадал в результате нападения акулы в море около Хадеры.

В ходе поисков на пляже нашли велосипед и сумку с вещами, которые могли принадлежать пропавшему.

Министерство внутренних дел объявило, что после нападения акулы на дайвера на пляже Хадера пляжи в указанном районе закрыты для купания – до дальнейшего распоряжения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 апреля 2025

МАДА: около Хадеры акула напала на человека