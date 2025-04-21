Кража денег у "русских" стариков: обвинения предъявлены 19-летнему Леону Безбожному

В мировой суд в Ришон ле-Ционе подано обвинительное заключение против 19-летнего Леона Безбожного в связи с его участием в мошеннической сети, похитившей сотни тысяч шекелей у русскоязычных стариков.

В обвинении сказано, что Леон Безбожный в 2025 году был соучастником мошеннических действий, жертвами которых становились пожилые люди, не говорящие на иврите.

Речь идет о группе злоумышленников, которые обзванивали пожилых людей, выдавая себя за представителей телекоммуникационных компаний, и ложно сообщали им о неполадках в работе их домашнего интернет-соединения, после чего просили загрузить на компьютер или мобильный телефон программное обеспечение, позволяющее осуществлять дистанционное управление. После этого мошенники устанавливали контроль над компьютерами или мобильными телефонами, получали доступ к банковским счетам и секретным кодам, а затем снимали деньги со счетов жертв.

Следствием установлено, что Леон Безбожный лично снимал деньги с чужих счетов в банкоматах в Ришон ле-Ционе и Тель-Авиве.

В обвинительном заключении также говорится, что после совершения мошеннических действий Безбожный или один из его сообщников устанавливал дальнейший контакт с некоторыми из жертв, выдавая себя за сотрудников полиции или представителей службы безопасности банка. Они заявляли пожилым людям, что те стали жертвами мошенничества, а затем убеждали их передать свои кредитные карты и секретные коды якобы для предотвращения дальнейшего ущерба. Эти карты и данные использовались мошенниками для последующего обворовывания жертв.

По данным следствия, Леон Безбожный обманул около 35 человек, похитив примерно 685 тысяч шекелей и 32 тысячи евро. Кроме того, он пытался украсть еще около 19 тысяч шекелей, но был задержан.