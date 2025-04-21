Автомобиль сбил пешехода в Хайфе, мужчина погиб на месте

Автомобиль сбил пешехода на улице Шдерот а-Агана в Хайфе. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" обнаружили пострадавшего уже без признаков жизни и были вынуждены констатировать его смерть на месте происшествия.

Сообщается, что пострадавший, мужчина в возрасте около 60 лет, получил множественные крайне тяжелые травмы, которые оказались критическими.