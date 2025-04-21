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Израиль

Любитель плавания из Петах-Тиквы стал жертвой нападения акулы

Средиземное море
Животные
время публикации: 21 апреля 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 22:17
Любитель плавания из Петах-Тиквы стал жертвой нападения акулы
Пресс-служба пожарно-спасательной организации

Продолжаются поиски ныряльщика, который попал на видео в тот момент, когда его атаковала акула в море неподалеку от электростанции в Хадере. В поисково-спасательной операции принимают участие морская полиция, полиция Израиля, пожарно-спасательная служба, "Маген Давид Адом" и представители других организаций.

Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что тело пострадавшего обнаружено, однако МАДА опровергла эти сообщения. По состоянию на вечер понедельника, стала известна личность пропавшего ныряльщика: это житель Петах-Тиквы в возрасте около 40 лет, он женат и растит детей.

По сообщению "Исраэль а-Йом", он заехал в Хадеру по дороге из Тверии домой, остановившись на пляже возле электростанции специально для "дайвинга с акулами".

Израиль
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