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Израиль

"Дело 1000": Нетаниягу обвинил главного свидетеля во лжи

Суд
Коррупция
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 21 апреля 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 13:03
"Дело 1000": Нетаниягу обвинил главного свидетеля во лжи
Miriam Alster/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает давать показания в окружном суде Тель-Авива. Перед началом судебного заседания он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Сегодня, 21 апреля, Нетаниягу отвечает на вопросы, касающиеся "дела 1000". В рамках этого дела премьер-министр обвиняется в обмане общественного доверия в связи с получением им и членами его семьи подарков от бизнесменов.

В ходе заседания Нетаниягу обвинил Адас Кляйн,главного свидетеля обвинения по этому делу, в том, что она давала ложные показания. "Она была завербована, чтобы дискредитировать меня и лгала в суде. Она сидит здесь и продолжает лгать. Мне противостоит организованная кампания, равной которой не было в демократических государствах", – заявил глава правительства.

Израиль
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