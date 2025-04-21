"Дело 1000": Нетаниягу обвинил главного свидетеля во лжи

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает давать показания в окружном суде Тель-Авива. Перед началом судебного заседания он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Сегодня, 21 апреля, Нетаниягу отвечает на вопросы, касающиеся "дела 1000". В рамках этого дела премьер-министр обвиняется в обмане общественного доверия в связи с получением им и членами его семьи подарков от бизнесменов.

В ходе заседания Нетаниягу обвинил Адас Кляйн,главного свидетеля обвинения по этому делу, в том, что она давала ложные показания. "Она была завербована, чтобы дискредитировать меня и лгала в суде. Она сидит здесь и продолжает лгать. Мне противостоит организованная кампания, равной которой не было в демократических государствах", – заявил глава правительства.