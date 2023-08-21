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    В Израиле

    ЦАХАЛ подтвердил перехват очередного БПЛА над сектором Газы

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    ЦАХАЛ подтвердил перехват очередного БПЛА над сектором Газы
    AP Photo/Tsafrir Abayov

    Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что сегодня утром, 21 августа, над сектором Газы системой "Железный купол" был перехвачен беспилотный летательный аппарат.

    "Беспилотный летательный аппарат летел над сектором Газы в направлении израильской границы. БПЛА не пересекал границу, с момента взлета системы ВВС следили за ним", – говорится в сообщении ЦАХАЛа, почти дословно повторяющем вчерашнее сообщение об аналогичном инциденте.

    Утром 20 августа 2023 года на территории районного совета Эшколь система "Железный купол" среагировала на приближение БПЛА. Беспилотник, запущенный боевиками ХАМАСа из района Рафаха, был сбит.

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    Отметим, что стоимость простейшего БПЛА самолетного типа – несколько тысяч долларов. Стоимость пуска одной противоракеты "Железного купола" – несколько десятков тысяч долларов.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Августа 2023
    "Железный купол" был активирован в связи с обнаружением цели над Газой
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Августа 2023
    Опубликована видеозапись ликвидации хамасовского БПЛА над Газой
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Августа 2023
    "Железный купол" сбил БПЛА, выпущенный из сектора Газы
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