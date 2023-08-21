ЦАХАЛ подтвердил перехват очередного БПЛА над сектором Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что сегодня утром, 21 августа, над сектором Газы системой "Железный купол" был перехвачен беспилотный летательный аппарат.

"Беспилотный летательный аппарат летел над сектором Газы в направлении израильской границы. БПЛА не пересекал границу, с момента взлета системы ВВС следили за ним", – говорится в сообщении ЦАХАЛа, почти дословно повторяющем вчерашнее сообщение об аналогичном инциденте.

Утром 20 августа 2023 года на территории районного совета Эшколь система "Железный купол" среагировала на приближение БПЛА. Беспилотник, запущенный боевиками ХАМАСа из района Рафаха, был сбит.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

Отметим, что стоимость простейшего БПЛА самолетного типа – несколько тысяч долларов. Стоимость пуска одной противоракеты "Железного купола" – несколько десятков тысяч долларов.