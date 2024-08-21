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Израиль

Axios: ближайшей ночью состоится еще один телефонный разговор между Байденом и Нетаниягу

время публикации: 21 августа 2024 г., 19:45 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 19:45
Axios: ближайшей ночью состоится еще один телефонный разговор между Байденом и Нетаниягу
AP Photo/Ariel Schalit; AP Photo/Patrick Semansky

По информации сайта Axios, ближайшей ночью по инициативе президента США Джо Байдена должен состояться телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Обозреватель изданий Axios, Walla News и CNN Барак Равид пишет, что Байден намерен добиваться от Нетаниягу большей гибкости по вопросу контроля над Филадельфийским коридором, в надежде, что это приведет к подписанию соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газы и возвращении похищенных израильтян.

Барак Равид пишет, что члены израильской переговорной группы и официальные лица в Вашингтоне полагают, что новые требования Израиля по контролю за Филадельфийским коридором стали существенным препятствием для сделки.

В публикации отмечается, что Белый дом отказался комментировать эту информацию.

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