Axios: ближайшей ночью состоится еще один телефонный разговор между Байденом и Нетаниягу

По информации сайта Axios, ближайшей ночью по инициативе президента США Джо Байдена должен состояться телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Обозреватель изданий Axios, Walla News и CNN Барак Равид пишет, что Байден намерен добиваться от Нетаниягу большей гибкости по вопросу контроля над Филадельфийским коридором, в надежде, что это приведет к подписанию соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газы и возвращении похищенных израильтян.

Барак Равид пишет, что члены израильской переговорной группы и официальные лица в Вашингтоне полагают, что новые требования Израиля по контролю за Филадельфийским коридором стали существенным препятствием для сделки.

В публикации отмечается, что Белый дом отказался комментировать эту информацию.