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Ближний Восток

Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в глубине Ливана

время публикации: 21 августа 2024 г., 01:27 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 01:27
Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в глубине Ливана
AP Photo/Ariel Schalit

В ночь на 21 августа ливанские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по складам оружия "Хизбаллы" в глубине территории Ливана, примерно в сотне километрах от границы с Израилем.

Цели находились в районе населенных пунктов Будай, Сарейн и Наби-Шит, в долине Бекаа.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате ударов, нанесенных ЦАХАЛом в долине Бекаа погиб один человек и около 20 были ранены.

Это вторая крупная операция ВВС ЦАХАЛа в долине Бекаа за последние двое суток.

Ближний Восток
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