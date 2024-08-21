Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в глубине Ливана

В ночь на 21 августа ливанские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по складам оружия "Хизбаллы" в глубине территории Ливана, примерно в сотне километрах от границы с Израилем.

Цели находились в районе населенных пунктов Будай, Сарейн и Наби-Шит, в долине Бекаа.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате ударов, нанесенных ЦАХАЛом в долине Бекаа погиб один человек и около 20 были ранены.

Это вторая крупная операция ВВС ЦАХАЛа в долине Бекаа за последние двое суток.