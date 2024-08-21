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Израиль

Церемония в память жертв 7 октября под угрозой: массовые отказы от участия

время публикации: 21 августа 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 18:14
Церемония в память жертв 7 октября под угрозой: массовые отказы от участия
Flash90

Жители кибуца Яд-Мордехай заявили, что не собираются принимать участие в государственной церемонии памяти жертв "черной субботы" 7 октября, проведение которой курирует министр Мири Регев.

По словам членов кибуца Яд-Мордехай, церемония имеет явный политический характер, что они считают недопустимым, поэтому они проведут собственную церемонию – или присоединятся к той, которая не будет противоречить их убеждениям.

Штаб семей похищенных также официально сообщил, что не планирует участвовать в государственной церемонии, курируемой Мири Регев. "Прошел почти год с тех пор, как граждане Израиля столкнулись с величайшей катастрофой в истории страны, 109 похищенных все еще не возвращены, живые – на реабилитацию, и мертвые – для захоронения. Вопиющая неспособность нынешнего правительства вернуть похищенных не позволяет нам продолжать жить, и эта ситуация не изменилась с 7 октября, последствия которого мы ощущаем", – сказано в официальном сообщении штаба.

Об отказе участвовать "в качестве массовки" на церемонии, которую будут проводить "те, доверие к кому полностью подорвано", заявили и жители кибуцев Нир-Оз и Нир Ицхак. Они присоединились к жителям Беэри, Кфар-Азы, Реим, Нирим и других населенных пунктов, принявших аналогичное решение.

Отметим, что жители населенных пунктов на границе с Газой в один голос заявляют, что вместо проведения церемонии памяти правительство должно создать государственную комиссия для расследования обстоятельств, которые привели к трагедии 7 октября.

В воскресенье, 18 августа, на заседании правительства министр транспорта Мири Регев была назначена ответственной за проведение государственной церемонии памяти. Тогда же стало известно, что церемония будет отснята заранее без зрителей и затем показана по телевидению.

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