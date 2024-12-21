x
21 декабря 2024
|
последняя новость: 20:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 декабря 2024
|
21 декабря 2024
|
последняя новость: 20:05
21 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Близкие похищенного Нимрода Коэна были приглашены ЦАХАЛом на церемонию в качестве "семьи погибшего"

Заложники
время публикации: 21 декабря 2024 г., 19:27 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 20:05
Близкие похищенного Нимрода Коэна были приглашены ЦАХАЛом на церемонию в качестве "семьи погибшего"
Yonatan Sindel/Flash90

Семья похищенного военнослужащего Нимрода Коэна получила приглашение на церемонию зажигания первой свечи Хануки от командования бронетанковой 7-й бригады. Аналогичные приглашения были разосланы близким погибших бойцов этой бригады, Нимрод же, похищенный 7 октября, считается живым.

Отец Нимрода, Иегуда, выразил свое возмущение этим инцидентом. В ответ представитель ЦАХАЛа извинился и заявил, что приглашение семье Нимрода было отправлено "по ошибке и от чистого сердца".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2024

Родственники похищенных протестуют против возвращения евреев в Газу