Близкие похищенного Нимрода Коэна были приглашены ЦАХАЛом на церемонию в качестве "семьи погибшего"
время публикации: 21 декабря 2024 г., 19:27 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 20:05
Семья похищенного военнослужащего Нимрода Коэна получила приглашение на церемонию зажигания первой свечи Хануки от командования бронетанковой 7-й бригады. Аналогичные приглашения были разосланы близким погибших бойцов этой бригады, Нимрод же, похищенный 7 октября, считается живым.
Отец Нимрода, Иегуда, выразил свое возмущение этим инцидентом. В ответ представитель ЦАХАЛа извинился и заявил, что приглашение семье Нимрода было отправлено "по ошибке и от чистого сердца".