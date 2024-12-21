Близкие похищенного Нимрода Коэна были приглашены ЦАХАЛом на церемонию в качестве "семьи погибшего"

Семья похищенного военнослужащего Нимрода Коэна получила приглашение на церемонию зажигания первой свечи Хануки от командования бронетанковой 7-й бригады. Аналогичные приглашения были разосланы близким погибших бойцов этой бригады, Нимрод же, похищенный 7 октября, считается живым.

Отец Нимрода, Иегуда, выразил свое возмущение этим инцидентом. В ответ представитель ЦАХАЛа извинился и заявил, что приглашение семье Нимрода было отправлено "по ошибке и от чистого сердца".