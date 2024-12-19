Операция "Белый город": удар ЦАХАЛа по хуситам в Йемене. Уточненные данные

В 3:15 ночи 19 декабря началась атака ЦАХАЛа в Йемене. Первые удары были нанесены менее чем через 40 минут после сирен в Израиле и падения фрагментов ракеты на Рамат-Ган. То есть самолеты израильских ВВС вылетели для выполнения боевых задач до того, как баллистическая ракета хуситов приблизилась к воздушному пространству Израиля.

Операция, целью которой было поражение стратегических объектов, контролируемых хуситами в Йемене, получила кодовое название "Белый город". Она была одобрена министром обороны Израиля Исраэлем Кацем.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с публичным заявлением. Он заявил: "Сегодня ЦАХАЛ атаковал ряд военных объектов хуситов в Йемене, включая порты и энергетическую инфраструктуру в Сане, которые хуситы использовали для своей военной деятельности. Израиль без колебаний предпримет действия, чтобы защитить себя и своих граждан от атак хуситов". Хагари также подчеркнул, что за атаками хуситов стоит Иран.

Речь идет о тщательно спланированной операции, а не о спонтанной реакции Израиля на ту или иную атаку хуситов. В операции, осуществленной на удалении более 1700 км от границы Израиля, были задействованы десятки самолетов (включая самолеты-заправщики).

Судя по имеющимся данным, операция "Белый город" осуществлялась в два этапа. Сначала были атакованы восемь судов хуситов в йеменских портах, которые могли использоваться для доставки оружия и компонентов оружия. Затем израильские ВВС атаковали четыре цели в порту Ходейда, две цели в нефтяном комплексе в районе Рас Исса, две электростанции на юге и на севере Саны. Поступали сведения о сильных пожарах. В Сане было отключено электричество. По данным йеменской стороны, есть десятки убитых и раненых. Хуситы заявляют, что погибли сотрудники нефтяных и энергетических предприятий.

По данным ЦАХАЛа, с начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023 года) хуситы выпустили более 200 ракет (как баллистических, так и крылатых) и запустили 170 ударных беспилотников в сторону израильской территории, подавляющее большинство из которых было перехвачено за пределами воздушного пространства Израиля – как силами ЦАХАЛа, так и силами союзников.

ЦАХАЛ в третий раз с начала войны атакует объекты хуситов в Йемене. 20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов. 29 сентября 2024 года ВВС ЦАХАЛа снова атаковали цели в Ходейде в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из Йемена.

Командование йеменской исламистской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) заявляет, что продолжит наносить удары по Израилю и угрожает "жестким ответом" на удары по целям в Ходейде и Сане.

Ракетная атака хуситов в ночь на 19 декабря 2024 года

В 2:36-2:39 ночи 19 декабря в центре Израиля были слышны тревога "Цева адом" и взрыв. Сирена была слышна в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Гиватаиме, Герцлии, Раанане, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Нес-Ционе, Беэр-Яакове, Петах-Тикве, Бней-Браке, Ор Йегуде, Рамле, во множестве других населенных пунктов центра страны.

Вскоре ЦАХАЛ объявил о перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена. Сообщалось, что ракета была перехвачена до того, как вошла в воздушное пространство Израиля. Однако тревога была активирована из-за возможного падения фрагментов ракет-перехватчиков.

Было зафиксировано падение фрагментов ракеты в районе школы в Рамат-Эфале (в Рамат-Гане), на улице Сдерот а-Ораним. Здание школы было разругено. Причинен ущерб другим зданиям и автомобилям.

Муниципалитет Рамат-Гана сообщил, что в результате падения фрагментов ракеты произошло обрушение части центрального здания начальной школы в Рамат-Эфале. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не сообщала о пострадавших.

В соцсетях распространялись видеозаписи, на которых были видны падающие фрагменты ракет, в том числе один крупный (почти целая ракета).

Первоначально военными и местными властями сообщалось, что на район Рамат-Эфаль упали фрагменты противоракеты. Утром в заявлении ЦАХАЛа это однозначно не утверждалось и подчеркивалось, что расследование обстоятельств происшедшего продолжается.

Последствия ракетного обстрела из Йемена: в Рамат-Гане разрушена школа. Фоторепортаж

Предыдущий подобный обстрел из Йемена был днем 16 декабря. Подобные атаки также были осуществлены йеменскими хуситами 15 сентября и 27 сентября 2024 года. Для обстрелов территории Израиля хуситы применяли баллистические ракеты "Фалястин-2".