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    В Израиле

    Призывы к переговорам и взаимное недоверие: новый этап борьбы вокруг юридической реформы

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    Призывы к переговорам и взаимное недоверие: новый этап борьбы вокруг юридической реформы
    Yonatan Sindel/Flash90

    После утверждения в первом чтении двух законопроектов, формирующих юридическую реформу, в политической и общественной системе продолжается обсуждение дальнейших шагов.

    В коалиции заявляют, что намерены завершить процесс утверждения этих законопроектов во втором и третьем чтениях до завершения сессии Кнессета, то есть до праздника Песах. При этом в "Ликуде" продолжают говорить о готовности к переговорам и внесению изменений в тексты законопроектов. В оппозиции нет единого мнения по поводу возможности переговоров, однако требование полностью заморозить процесс утверждения законопроектов остается на повестке дня. 

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    21 февраля министр культуры и спорта Мики Зоар заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что правительство твердо в своем намерении завершить утверждение реформы. В то же время он заявил, что коалиция заинтересована в переговорах. "Сейчас все зависит от оппозиции. Если они готовы рассматривать предложение президента как основу для переговоров, то можно начать продуктивный диалог", – сказал Зоар. 

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    Депутат Кнессета Орит Фаркаш а-Коэн ("Махане Мамлахти") сказала, что заявления представителей коалиции – это не более, чем декларации для СМИ. "То, что произошло накануне ночью в Кнессете, ясно показывает, насколько "искренними" являются призывы представителей коалиции к переговорам", – сказала Фаркаш а-Коэн. 

    Фракция "Еш Атид" объявила, что ожидается активизация акций протеста. В то же время депутат Кнессета Идан Рол ("Еш Атид")  сказал, что, если утверждение законов по реформе будет остановлено, то и протесты должны быть временно прекращены, чтобы "оценить ситуацию и посмотреть, куда все движется".

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    Глава партии "Авода Мерав Михаэли и глава НДИ Авигдор Либерман категорически отвергают возможность любых переговоров по реформе. "Самой большой опасностью для демократии является перспектива того, что самый гигантский протест в истории государства будет приостановлен. Наоборот. Сейчас необходимо максимально усилить давление", – заявила Михаэли. 

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    В ночь на вторник, 21 февраля, Кнессет принял в первом чтении два первых законопроекта, формирующих юридическую реформу. Речь идет о законопроектах об изменении состава комиссии по выбору судей и о законопроекте, препятствующем отмене Основных законов БАГАЦем. 63 депутата проголосовали "за", 47 – "против". Обсуждение законопроектов на пленарном заседании Кнессета продолжалось более шести часов и сопровождалось взаимными обвинениями со стороны депутатов и громкими криками. "Сегодня ночью мы возвращаем чувство собственного достоинства многим тысячам людей, которые десятки лет жили в ощущении, что их права подавляются и их ценности растаптываются", – заявил в длинной и эмоциональной речи министр юстиции Ярив Левин.

    В свою очередь глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц просто полностью процитировал речь Биньямина Нетаниягу, произнесенную им в 2015 году, когда он говорил о необходимости сохранения независимости юридической системы. 

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    Голосование состоялось примерно в час ночи и длилось очень долго, так как депутаты от оппозиции пытались голосовать хором, что запрещено. 

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    "Это одна из самых черных ночей в истории израильской демократии. История воздаст должное депутатам от коалиции за удар по израильской демократии, по экономике и по безопасности государства", – сказал Яир Лапид. 

    "Великий день и великая ночь", – написал в своем микроблоге Twitter премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

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    Согласно первому законопроекту, из состава комиссии по выбору судей будут выведены представители коллегии адвокатов. В нее войдет глава Верховного суда, а также двое судей Верховного суда в отставке, которые будут назначены министром юстиции с согласия Эстер Хайют или ее преемника. В состав комиссии войдут три министра – министр юстиции, который является главой комиссии и еще два представителя правительства, а также три депутата – глава комиссии Кнессета по законодательству, который всегда представляет коалицию, и еще два депутата, один из которых от оппозиции. Для утверждения кандидатуры будет необходимо большинство в пять голосов, а не в семь, как это было принято до сих пор. Таким образом, новый состав комиссии будет гарантировать большинство представителям коалиции. Законопроект предусматривает также слушания кандидатов перед законодательной комиссией Кнессета еще до заседания комиссии по выбору судей.

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    Второй законопроект накладывает вето на отмену любого закона, имеющего статус Основного.

    В ближайшие дни комиссия Кнессета по законодательству продолжит рассмотрение законопроекта, касающегося права судебной системы отменять обычные законопроекты. 

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    Президент Израиля Ицхак Герцог выступил на конференции газеты "Едиот Ахронот" и вновь призвал коалицию и оппозицию к переговорам по вопросу о юридической реформе. "Я по-прежнему убежден, что на основе предложенных мной принципов можно за короткое время прийти к соглашению", – заявил президент государства. Он заявил, что особая ответственность лежит в эти дни на коалиции. "Сила сейчас в ее руках, именно поэтому коалиция должна проявить великодушие победителей и найти способ привести оппозицию за стол переговоров", – сказал президент. Он отметил, что не снимает всей ответственности с оппозиции, однако основную долю работу должна выполнить, по его мнению, именно коалиция. Ицхак Герцог не скрывал своего разочарования по поводу того, что накануне состоялось голосование в первом чтении по законопроектам, формирующим реформу. "Я просил остановиться, дать время, подождать. Но сейчас об этом поздно говорить, голосование позади", – сказал он. Президент Герцог добавил, что опасается возможных последствий дальнейшего противостояния. "Есть очень опасные процессы, которые меня крайне беспокоят", – заявил Герцог.

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    Глава оппозиции Яир Лапид не выразил намерения начинать диалог с коалицией. Выступая на той же конференции, он сказал, что "можно остановить этот процесс". Лапид заявил: "Если в ближайшую субботу пройдут самые большие в истории государства демонстрации протеста, то вместе с судами и работой в Кнессете можно одержать победу".

    Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман заявил, что не собирается останавливать процесс утверждения законов, формирующих юридическую реформу. "Я не вижу причин останавливать обсуждения в комиссии Кнессета по законодательству. Напротив. Единственный способ привести оппозицию к переговорам, это продолжение работы над законопроектами", – сказал Ротман газете "Макор Ришон". По словам депутата, только если прагматичные силы в оппозиции поймут, что процесс продолжается, и промедление лишит их влияния на процесс, они начнут серьезный диалог. "Когда мы были в оппозиции, то хотели лишь одного: чтобы с нами вели диалог без предварительных условий. Сегодня оппозиция отталкивает протянутую ей руку", – сказал глава комиссии по законодательству. Ротман отказался пообещать, что реформа будет утверждена до конца зимней сессии Кнессета. "Это временные рамки, к которым мы стремимся, однако все, разумеется, зависит от темпов обсуждения на комиссии", – сказал он. 

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Февраля 2023
    Начало реализации юридической реформы: Кнессет принял два закона в первом чтении
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Февраля 2023
    Опрос по реформе юридической системы. 39% читателей NEWSru.co.il – за реформу, 52% – против
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