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Израиль

Комиссия по нацбезопасности соберется для проверки готовности полиции к охране транспорта

Кнессет
время публикации: 21 февраля 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 15:36
Комиссия по нацбезопасности соберется для проверки готовности полиции к охране транспорта
Пресс-служба полиции Израиля

Депутат Кнессета Боаз Бисмут сообщил, что на следующей неделе работающая под его председательством комиссия по национальной безопасности соберется для проверки готовности полиции и других ведомств к обеспечению безопасности общественного транспорта.

Накануне взрывы в автобусах произошли на двух стоянках в Бат-Яме и в Холоне. Два взрывных устройства обнаружены в автобусах на въезде в Холон и Тель-Авив. На невзорвавшихся устройствах обнаружена надпись на арабском и иврите: "Месть за Туль-Карем".

Первый взрыв произошел на стоянке автобусов на улице Амаль в Бат-Яме. Сообщение в диспетчерскую пожарной службы поступило в 20:30. Вскоре стало известно о взрыве еще одного автобуса на той же стоянке, но в нескольких сотнях метров от первого автобуса.

Третий взрыв произошел при выезде автобуса со стоянки возле больницы "Вольфсон" на границе Холона и Бат-Яма. Это взрывное устройство было обнаружено водителем, и он вызвал полицию.

Во время взрывов в автобусах не было пассажиров. Никто не пострадал.

Службы безопасности обратились к водителям автобусов, которые находились на маршруте, с просьбой остановиться и проверить салон. Таким образом были обнаружены еще два невзорвавшихся устройства в автобусах на въезде в Холон и на въезде в Тель-Авив.

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