x
21 февраля 2025
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 февраля 2025
|
21 февраля 2025
|
последняя новость: 15:58
21 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Перед футбольным матчем в субботу в Тель-Авиве перекроют ряд улиц

Полиция
Футбол
время публикации: 21 февраля 2025 г., 14:47 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 14:54
Перед футбольным матчем в субботу в Тель-Авиве перекроют ряд улиц
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция завершила подготовку к футбольному матчу, который состоится в субботу, 22 февраля, на стадионе Блумфилд в Тель-Авиве. В рамках подготовки к прибытию большого количества болельщиков с утра в Тель-Авиве будут размещены многочисленные силы полиции Тель-Авивского округа, в окрестностях стадиона будут распределены регулировщики и охранники, которые будут обеспечивать порядок и безопасность, а также будут регулировать движение.

Ворота стадиона будут открыты в 15:30, будет проводиться тщательный досмотр и проверка всех прибывающих на стадион.

С 13:00 для движения транспорта будут перекрыты улицы Омец, Шеерит Исраэль и Хатия, расположенные возле стадиона.

Болельщиков просят прибывать заранее, чтобы избежать давки у ворот, поскольку будет проводиться тщательный досмотр. Строго запрещен вход с оружием, и нет возможности оставить его при входе. Строго запрещено использование дронов во время матча. Запрещено проносить на стадион алкоголь, кроме того, на стадион не пропустят тех, кто находится под воздействием алкоголя.

Водители должны парковать автомобили только в предназначенных для этого местах: в окрестностях стадиона будут дежурить дополнительные кадры муниципальных инспекторов, которые будут выписывать штрафы за нарушения правил при парковке.

Доступ инвентаря для болельщиков обусловлен разрешением полиции и пожарной службы, строго запрещено проносить факелы и другие пиротехнические средства. Запрещено проходить между трибунами, несоблюдение указаний распорядителей или полицейских является нарушением закона и соответственно наказывается.

Запрещено входить на матч в масках, шарфах, закрывающих лицо или любых других предметах, затрудняющих идентификацию одежды. Нарушители будут наказываться штрафом в размере 500 шекелей, и им будет запрещен вход на стадион.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 января 2025

Полиция прервала матч между "Маккаби" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Хайфа) из-за хулиганства на трибунах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2025

Полиция задержала сто футбольных болельщиков перед матчем "Маккаби" (Тель-Авив) - "Маккаби" (Хайфа)
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2024

Троим болельщикам "Маккаби Хайфа" за вандализм запретили два месяца появляться на играх
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 апреля 2024

Сотрудник футбольного клуба подозревается в снабжении болельщиков дымовыми гранатами