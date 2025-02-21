Перед футбольным матчем в субботу в Тель-Авиве перекроют ряд улиц

Полиция завершила подготовку к футбольному матчу, который состоится в субботу, 22 февраля, на стадионе Блумфилд в Тель-Авиве. В рамках подготовки к прибытию большого количества болельщиков с утра в Тель-Авиве будут размещены многочисленные силы полиции Тель-Авивского округа, в окрестностях стадиона будут распределены регулировщики и охранники, которые будут обеспечивать порядок и безопасность, а также будут регулировать движение.

Ворота стадиона будут открыты в 15:30, будет проводиться тщательный досмотр и проверка всех прибывающих на стадион.

С 13:00 для движения транспорта будут перекрыты улицы Омец, Шеерит Исраэль и Хатия, расположенные возле стадиона.

Болельщиков просят прибывать заранее, чтобы избежать давки у ворот, поскольку будет проводиться тщательный досмотр. Строго запрещен вход с оружием, и нет возможности оставить его при входе. Строго запрещено использование дронов во время матча. Запрещено проносить на стадион алкоголь, кроме того, на стадион не пропустят тех, кто находится под воздействием алкоголя.

Водители должны парковать автомобили только в предназначенных для этого местах: в окрестностях стадиона будут дежурить дополнительные кадры муниципальных инспекторов, которые будут выписывать штрафы за нарушения правил при парковке.

Доступ инвентаря для болельщиков обусловлен разрешением полиции и пожарной службы, строго запрещено проносить факелы и другие пиротехнические средства. Запрещено проходить между трибунами, несоблюдение указаний распорядителей или полицейских является нарушением закона и соответственно наказывается.

Запрещено входить на матч в масках, шарфах, закрывающих лицо или любых других предметах, затрудняющих идентификацию одежды. Нарушители будут наказываться штрафом в размере 500 шекелей, и им будет запрещен вход на стадион.