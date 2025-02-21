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Израиль

В связи с непогодой полиция просит воздержаться от необязательных поездок

Полиция
Погода
время публикации: 21 февраля 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 09:18
В связи с непогодой полиция просит воздержаться от необязательных поездок
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила о мерах по подготовке к зимней буре "Коралл", включая мобилизацию дополнительных сил для оказания помощи участникам дорожного движения и обеспечения безопасности жителей, координацию со всеми службами экстренного реагирования.

Также пресс-служба полиции рекомендовала населению по возможности отказаться от необязательных поездок, соблюдать дистанцию и снижать скорость, избегать движения по затопленным дорогам, следить за сообщениями СМИ и следовать указаниям полиции.

Владельцам внедорожников, квадроциклов и мотоциклов рекомендуется проявлять особую осторожность и избегать входа в затопленные зоны. В полиции подчеркивают, пересекать водные потоки крайне опасно из-за исключительно сильного течения.

Движение по снегу опасно из-за риска заноса, и следует, по возможности, избегать движения по заснеженным дорогам. В случае образования снежных заносов будет использоваться спецтехника для их расчистки.

Израиль
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