В связи с непогодой полиция просит воздержаться от необязательных поездок

Полиция Израиля сообщила о мерах по подготовке к зимней буре "Коралл", включая мобилизацию дополнительных сил для оказания помощи участникам дорожного движения и обеспечения безопасности жителей, координацию со всеми службами экстренного реагирования.

Также пресс-служба полиции рекомендовала населению по возможности отказаться от необязательных поездок, соблюдать дистанцию и снижать скорость, избегать движения по затопленным дорогам, следить за сообщениями СМИ и следовать указаниям полиции.

Владельцам внедорожников, квадроциклов и мотоциклов рекомендуется проявлять особую осторожность и избегать входа в затопленные зоны. В полиции подчеркивают, пересекать водные потоки крайне опасно из-за исключительно сильного течения.

Движение по снегу опасно из-за риска заноса, и следует, по возможности, избегать движения по заснеженным дорогам. В случае образования снежных заносов будет использоваться спецтехника для их расчистки.