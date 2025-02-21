Премьер-министр посетил лагерь беженцев в Туль-Кареме после предотвращения "автобусных терактов"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил лагерь беженцев в Туль-Кареме после того, как в Холоне и Бат-Яме был предотвращен масштабный "автобусный теракт". На невзорвавшихся устройствах, подложенных в автобусы, была обнаружена надпись на арабском и иврите: "Месть за Туль-Карем".

Во время своего визита в лагерь беженцев премьер сказал: "В прошлом году мы активизировали нашу антитеррористическую деятельность: мы входили в цитадели террористов, разрушали их улицы и дома. То, что мы видели вчера, попытку совершить серию массовых терактов, это очень серьезно. В ответ мы усилили присутствие в Иудее и Самарии, а также я приказал начать еще одну операцию против очагов террора".