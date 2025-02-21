Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Ариэль и Кфир были зверски убиты террористами в Газе"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что, согласно медэкспертизе, Кфир и Ариэль Бибас погибли не в результате авиаудара Армии обороны Израиля, как утверждал ХАМАС.

"Ариэль и Кфир были зверски убиты в Газе в первые недели войны хладнокровными террористами. Террористы не застрелили их, а убили голыми руками. Затем они совершили ужасные действия, чтобы попытаться скрыть злодеяния. Эта оценка основана на выводах, полученных в ходе судебно-медицинской экспертизы".

Хагари прокомментировав тот факт, что среди переданных Израилю останков нет тела Шири Бибас, матери двух убитых террористами малышей Кфира и Ариэля. Тело, переданное Израилю, принадлежит "неизвестной женщине, не являвшейся заложницей".

Он добавил: "ХАМАС не выполнил соглашение. Мы требуем, чтобы останки Шири вернули домой как можно скорее. Невозвращение тела является грубым нарушением соглашения. Это отвратительное преступление, которое нельзя терпеть".

Ранее представители палестинской террористической организации ХАМАС официально отреагировали на заключение судмедэкспертизы, однозначно указывавшее: среди переданных Израилю останков нет Шири Бибас, матери двух убитых террористами малышей Кфира и Ариэля.

В ХАМАСе заявили, что "удивлены" этим сообщением и "изучат претензии" Израиля. Параллельно с этим ХАМАС требует вернуть останки неопознанной палестинской женщины, тело которой было передано вместо останков Шири Бибас.

ХАМАС подчеркивает "необходимость продвижения в реализации соглашения на всех уровнях" и вновь говорит о своей "серьезности и полной приверженности обязательствам.