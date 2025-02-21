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Израиль

Смотрич: необходимо возобновить уничтожение ХАМАСа

Война с ХАМАСом
Бецалель Смотрич
время публикации: 21 февраля 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 10:04
Смотрич: необходимо возобновить уничтожение ХАМАСа
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов, лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич выступил с заявлением в связи с получением результатов экспертизы тел заложников, переданных террористами из Газы 20 февраля.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об окончании процедуры идентификации останков, переданных ХАМАСом Израилю. Специалисты Института судебной медицины подтвердили, что останки двух детей принадлежат Ариэлю и Кфиру Бибас. Эксперты пришли к выводу, что оба ребенка были жестоко убиты террористами в ноябре 2023 года, а не погибли в результате действий ЦАХАЛа, как утверждает ХАМАС. Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что выводы экспертов о причине смерти Ариэля и Кфира Бибас совпадают с данными разведки. Кроме того, экспертиза показала, что среди переданных Израилю останков нет останков Шири Бибас. Анализ ДНК третьего тела, переданного вместе с Ариэлем и Кфиром, не совпадает с генетическим профилем ни одного из израильских заложников.

Смотрич заявил: "Это серьезное нарушение и продолжающееся насилие не могут остаться без ответа... Единственным решением является уничтожение ХАМАСа... Каждый день, который проходит без возвращения к уничтожению ХАМАСа, интерпретируется (нашими врагами) как слабость".

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