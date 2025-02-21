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Израиль

Экспертиза: Ариэль и Кфир Бибас были убиты террористами. ХАМАС не вернул останки их матери

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 21 февраля 2025 г., 01:20 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 02:20
Экспертиза: Ариэль и Кфир Бибас были убиты террористами. ХАМАС не вернул останки их матери
Кадр из видео ХАМАСа 7 октября

В ночь на 21 февраля пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об окончании процедуры идентификации останков, переданных ХАМАСом Израилю. Специалисты Института судебной медицины подтвердили, что останки двух детей принадлежат Ариэлю и Кфиру Бибас.

Эксперты пришли к выводу, что оба ребенка были жестоко убиты террористами в ноябре 2023 года, а не погибли в результате действий ЦАХАЛа, как утверждает ХАМАС. Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что выводы экспертов о причине смерти Ариэля и Кфира Бибас совпадают с данными разведки.

Семья Бибас уведомлена о результатах процедуры идентификации тел Ариэля и Кфира.

Кроме того, экспертиза показала, что среди переданных Израилю останков нет останков Шири Бибас. Анализ ДНК третьего тела, переданного вместе с Ариэлем и Кфиром, не совпадает с генетическим профилем ни одного из израильских заложников.

ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении соглашения. "Мы требуем от ХАМАСа вернуть останки Шири Бибас вместе со всеми заложниками", – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ЦАХАЛа.

Израиль
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