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NEWSru.co.il :: В Израиле21 января 2022 г., 09:45

Троим жителям Бат-Яма предъявлены обвинения в нападении на арабов на почве национальной ненависти

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Троим жителям Бат-Яма предъявлены обвинения в нападении на арабов на почве национальной ненависти

В пятницу, 21 января, в окружном суде в Тель-Авиве были предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах на почве национальной ненависти троим жителям Бат-Яма – Йонатану Мазару (22), Яниву Шабтаю (24) и Ярину Сукару (21).

Согласно тексту обвинительного заключения, эти трое молодых людей ночью 14 ноября 2021 года, гуляя в парке Эшколь, увидели четырех сверстников – двух юношей (один из которых был в инвалидной коляске) и двух девушек. Перекинувшись с ними несколькими фразами на иврите, обвиняемые услышали арабский акцент. Тогда Мазар напал на одного из юношей и избил его, потом к нему присоединились его приятели, которые продолжали избивать этого человека с криками "Убей этого араба", "гей-араб" и т.п., угрожая жертве самодельным пистолетом. В то же время один из нападавшей нанес несколько ударов ногами юноше-инвалиду. По данным следствия, самодельный пистолет вытащил Сукар, он направил его на арабского юношу, но Шабтай отвел руку приятеля, тот выстрелил, и пуля попала в ногу одной из девушек.

Помимо обвинений в нападении на почве национальной ненависти с применением оружия и жестоком избиении двум фигурантам (Мазару и Шабтаю) предъявлены обвинения в хранении наркотиков (которые были обнаружены в ходе обысков у них дома).


В обвинении подчеркивается, что поводом для нападения было исключительно арабское происхождение молодых людей, которых обвиняемые встретили ночью в парке.

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