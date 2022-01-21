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NEWSru.co.il :: В Израиле21 января 2022 г., 10:40

Самолет United Airlines, вылетевший в Израиль, вернулся в Нью-Йорк из-за конфликта пассажиров со стюардессой

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Самолет United Airlines, вылетевший в Израиль, вернулся в Нью-Йорк из-за конфликта пассажиров со стюардессой

Рейс авиакомпании United Airlines, вылетевший утром в пятницу в Израиль, через полтора часа после взлета развернулся и вернулся в Нью-Йорк из-за конфликта, произошедшего между парой пассажиров и стюардессой.

Как сообщает служба новостей N12, причиной конфликта стало решение пары израильтян воспользоваться тем, что самолет летит полупустым, и пересесть в бизнес-отсек, не имея соответствующих билетов.

После того, как стюардесса потребовала от них вернуться и занять места соответственно купленным билетам, пара отказалась подчиниться и устроила скандал.


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