Самолет United Airlines, вылетевший в Израиль, вернулся в Нью-Йорк из-за конфликта пассажиров со стюардессой
Рейс авиакомпании United Airlines, вылетевший утром в пятницу в Израиль, через полтора часа после взлета развернулся и вернулся в Нью-Йорк из-за конфликта, произошедшего между парой пассажиров и стюардессой.
Как сообщает служба новостей N12, причиной конфликта стало решение пары израильтян воспользоваться тем, что самолет летит полупустым, и пересесть в бизнес-отсек, не имея соответствующих билетов.
После того, как стюардесса потребовала от них вернуться и занять места соответственно купленным билетам, пара отказалась подчиниться и устроила скандал.
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