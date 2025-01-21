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Израиль

Отрицание резни 7 октября признано уголовным преступлением

Законы
время публикации: 21 января 2025 г., 17:44 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 17:44
Отрицание резни 7 октября признано уголовным преступлением
AP Photo

Депутаты Кнессета 16 голосами при отсутствии воздержавшихся или проголосовавших против утвердили в итоговом чтении закон о запрете отрицания резни 7 октября 2023 года.

Согласно закону, лицо, публикующее материалы, отрицающие резню седьмого октября с намерением защитить террористическую организацию ХАМАС и её сообщников или выразить им симпатию или солидарность, будет обвинено в уголовном преступлении, наказуемом лишением свободы сроком до пяти лет.

Указанная публикация не будет являться уголовным преступлением, если она сделана случайно, непредумышленно или с законной целью. Обвинительное заключение по этой статье можно будет предъявлять только с санкции

Израиль
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