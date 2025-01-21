Отрицание резни 7 октября признано уголовным преступлением

Депутаты Кнессета 16 голосами при отсутствии воздержавшихся или проголосовавших против утвердили в итоговом чтении закон о запрете отрицания резни 7 октября 2023 года.

Согласно закону, лицо, публикующее материалы, отрицающие резню седьмого октября с намерением защитить террористическую организацию ХАМАС и её сообщников или выразить им симпатию или солидарность, будет обвинено в уголовном преступлении, наказуемом лишением свободы сроком до пяти лет.

Указанная публикация не будет являться уголовным преступлением, если она сделана случайно, непредумышленно или с законной целью. Обвинительное заключение по этой статье можно будет предъявлять только с санкции