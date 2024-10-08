Год после 7 октября: что говорят арабы и чего они ждут от Израиля

7 октября – трагический день не только для Израиля. Это дата стала знаковой в истории Ближнего Востока. Если израильтяне сравнивают 7 октября с Холокостом, то палестинцы называют последовавшие за этим события "второй Накбой" (Катастрофой). С ужасом смотрят в будущее в Ливане, беспокойство в связи с расширением конфликта испытывают и в других странах региона. Как и в Израиле – в арабском мире, а также в Иране нет единого мнения о происходящем.

В этом обзоре представлены наиболее типичные мнения и голоса, которые звучат в регионе. Это может помочь понять, что думают о нас и чего от нас ждут.

Автор публикации: Марианна Беленькая

"Тот, кто хвастается 7 октября, пусть посмотрит, что случилось с нашим народом потом" – это и другие похожие высказывания появились в палестинских соцсетях как реакция на заявление члена политбюро ХАМАСа Халида Машаля в связи с годовщиной 7 октября.

В то время, как весь арабский мир вспоминал сегодня о почти 42 тысячах погибших в секторе Газы (цифры, основанные на данных минздрава ХАМАСа), почти 2 миллионах перемещенных лиц, разрухе и голоде, Машаль поздравлял жителей Газы с тем, что они смогли стойко выстоять год перед лицом врага. По словам Машаля, "Потоп Аль-Аксы" вернул палестинский вопрос на передний план мировой повестки, и это будет на благо всему региону, несмотря на огромные жертвы. По словам Машаля, Израиль проиграл, так как 7 октября пошатнуло уверенность израильтян в себе, страна переживает экзистенциальный кризис, и весь мир увидел "истинный образ еврейского государства". В том же духе в связи с годовщиной выступила и ливанская "Хизбалла", пообещав продолжить "отражение израильской агрессии, несмотря на большие жертвы".

Официальных заявлений со стороны Палестинской администрации в Рамалле в годовщину 7 октября не прозвучало. В то же время советник главы Палестинской администрации Махмуд аль-Хабаш по просьбе саудовского телеканала "Аль-Хадас" прокомментировал выступление Машаля. По словам аль-Хабаша, ХАМАСу следовало бы призывать к единству, а не говорить об иллюзиях и нереальных победах. Аль-Хабаш подчеркнул, что для "переживающего геноцид народа Газы" главное – прекращение войны, а пустые лозунги бесполезны. Он также обвинил Иран и ХАМАС "в торговле палестинской кровью". "Любой, кто не хочет единства или примирения, служит интересам Нетаниягу", – заявил он.

Слова Машаля и аль-Хабаша фактически демонстрируют два полюса общественной и политической дискуссии в арабском мире. Одни приветствуют действия ХАМАСа и других "сил сопротивления", считая, что это в итоге приведет созданию палестинского государства. Другие обвиняют их в том, что они втянули регион в войну, что привело и еще может привести к огромным жертвам, а также развязало руки израильским правым, готовым уничтожить идею палестинской государственности и оккупировать новые арабские территории. Но и те, и другие обвиняют Израиль в военных преступлениях и нежелании садиться за стол переговоров.

Нарратив арабских СМИ, с какой стороны бы политического спектра они не находились, можно свести к следующим пунктам:

1. То, что делает Израиль в секторе Газы – это геноцид палестинского народа.

2. США неспособны оказать давление на Израиль.

3. У Израиля развязаны руки, и он намерен превратить в Газу и Западный берег и Ливан.

4. Цель операций Израиля в секторе Газы и на Западном берегу – полностью уничтожить возможность создания Палестинского государства.

5. Да, ХАМАС "ошибся", в том числе совершив преступления против гражданского населения 7 октября в Израиле, но то, что делает Израиль – еще ужаснее. (По этому пункту разрыв очень серьезен – одни называют 7 октября позором и призывают арабский мир в один голос признать это преступление, другие пишут про имевшие место "отдельные ошибки" и "сбои"). И те и другие подчеркивают, что 7 октября возникло "не в вакууме".

"Как бы это (7 октября) ни было ужасно и каковы бы ни были расчеты ХАМАСа и Ирана, операция "Потом Аль-Аксы" не свалилась с неба. Это результат лишения людей собственности, отрицания их самых основных прав, лишения их свободы и их дегуманизации", – пишет главный редактор франкоязычной ливанской газеты L'Orient Le Jour Энтони Самрани, заявляя: "Десятки тысяч смертей, в том числе тысяч детей, откровенно расистская риторика еврейских сторонников превосходства, несомненно, спровоцируют через несколько лет или десятилетий другие 7 октября".

Ему вторит одно из самых умеренных арабских изданий – саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат": "Спустя год после терактов 7 октября ближневосточный регион барахтается в волне непрерывной эскалации, без каких-либо признаков разрешения ситуации на горизонте. Израиль настаивает на военной эскалации, игнорируя все международные инициативы по спокойствию".

В других статьях, посвященных годовщине 7 октября, газета ставит вопросы как о судьбе Палестинской администрации (ПА), так и ХАМАС. Отмечается, что на данный момент ПА ведет борьбу за свое выживание. "Достаточно небольшого экскурса по соцсетям, чтобы показать, что власть находится в незавидном положении. Она не способна создать политический горизонт, экономический горизонт, обеспечить безопасность и другие основы, включая невыплаты зарплаты второй год подряд", – говорится в статье. Отмечается, что Израиль пользуется ситуацией, проводя военные операции на Западном берегу, цель которых видится как атака на палестинский национальный проект. Отмечается, что цель эскалации со стороны Израиля – доказать палестинцам, что власть слаба, не защищает их и должна уйти.

Что касается ХАМАСа, то, по мнению "Аш-Шарк аль-Аусат", движению нанесен огромный урон – военный, политический, финансовый, но оно еще способно возродиться в случае прекращения огня. В то же время для управления сектором ХАМАСу будет нужна поддержка извне – иначе сектор Газа не будет восстановлен. Во многом поэтому ХАМАС сегодня делает упор на союз с ПА, понимая, что международное сообщество будет иметь дело только с официальными палестинскими властями. Это касается не только западных спонсоров, но и арабских.

Но самих жителей Газы вопрос о том, кто будет править сектором после прекращения военных действий, не особо волнует. Они думают – как выжить, и не только сейчас, но и после окончания войны. Об этом тоже статья в "Аш-Шарк аль-Аусат". Издание приводит вопросы, которыми задаются многие в Газе: "Кто построит дома? Как долго мы будем жить в палатках? Как мы будем обеспечивать пропитанием тех наших детей, кто останется жив? Где найти тела своих близких, сможем ли мы их когда-то увидеть и как долго мы вообще проживем?"

"Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что многие, особенно молодежь, мечтают покинуть сектор Газы, так как там нет будущего. Но многие и остаются – по самым разным причинам – кто-то не может уехать, кто-то не хочет покидать свой дом. Впрочем, 7 октября и в соцсетях, и в арабских СМИ достаточно голосов, по-прежнему говорящих о готовности "сражаться с оккупантами" и не отступать, и более того – мстить за "военные преступления сионистского режима". Эти люди пишут о том, что они год терпели страдания и готовы терпеть дальше "ради правого дела".

Мало кто в регионе понимает сейчас, какой будет исход этой войны, затронувшей уже не только сектор Газа, но и несколько арабских стран, в первую очередь Ливан. Важно, что сейчас как никогда раньше арабская общественность задает вопросы, касающиеся их собственных судеб: какой должна быть палестинская власть, как сделать так, чтобы Ливан не зависел от внешних игроков. Рефлексии о собственных ошибках много как никогда. Но и много вопросов, касающихся внешних обстоятельств. Например, судьбы Ирана – сохранится ли там власть аятолл, будет ли сломлена созданная Тегераном "ось сопротивления". Еще один вопрос – будущие отношения Саудовской Аравии и Израиля. А главное: что намерен делать Израиль? На этом фоне следует обратить внимание и на заявления глав МИД Саудовской Аравии и Иордании Фейсал бин Фархана и Аймана Сафади. "Деэскалация и поиск пути к прочному миру среди руин и отчаяния требуют мужества и лидерства. Пришло время вступить на необратимый путь к решению, которое приведет к двум независимым палестинскому и израильскому государствам, живущим бок о бок", – написал саудовский министр в статье в Financial Times. "Мир не может быть построен на основе оккупации и обиды; истинная безопасность для Израиля будет достигнута путем признания законных прав палестинского народа. Приняв решение, которое позволит обоим народам сосуществовать в мире, мы сможем разорвать цикл насилия", – добавляет он, перекладывая ответственность за будущее на Израиль. "Его непримиримость только усугубляет напряженность и подрывает доверие, делая дипломатические переговоры все более трудными, продлевая страдания обеих сторон и подталкивая регион все ближе к более масштабной войне", – указал Фейсал бин Фархан.

В том же духе и заявление Аймана Сафади, сделанное в ходе его выступления на полях Генассамблеи в Нью-Йорке после речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу: "Израильский премьер-министр приехал сюда сегодня и сказал, что Израиль окружен теми, кто хочет его уничтожить, врагом. Мы здесь – члены мусульманско-арабского комитета, уполномоченного 57 арабскими и мусульманскими странами, – и я могу сказать вам здесь совершенно недвусмысленно, что все мы готовы прямо сейчас гарантировать безопасность Израиля в контексте прекращения Израилем оккупации и создания палестинского государства". Он также добавил, что все арабские страны осудили убийство израильских гражданских лиц и хотят справедливого мира, но правительство Израиля отвергло мир и выбрало войну.

К словам саудовского и иорданского министра можно относиться по-разному. Это и предупреждение, и в то же время сигнал, что диалог еще возможен, как и поддержка Израилю со стороны умеренных арабских стран. Здесь также много вопросов, все они касаются "планов на следующий день после войны", войны, которая еще не закончена. ХАМАС, "Хизбалла" и другие "силы сопротивления" не собираются сдаваться, их по-прежнему поощряет Иран.