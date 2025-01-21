Нетаниягу и другие политики комментируют решение начгенштаба уйти в отставку

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу опубликовала заявление по поводу решения начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви уйти в отставку.

"Премьер-министр побеседовал с начальником генерального штаба Герци А-Леви. Он поблагодарил начальника генштаба за долгую службу, а также за командование ЦАХАЛом на семи фронтах войны "Возрождения", что принесло большие достижения государству Израиль. Нетаниягу и А-Леви договорились встретиться в ближайшие дни", – говорится в заявлении канцелярии.

Бывший министр обороны и глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц также прокомментировал решение Герци А-Леви уйти в отставку. "Генерал-лейтенант Герци А-Леви – прежде всего боец, один из лучших сыновей и командиров в этой стране. Начальник генерального штаба несет ответственность за военную катастрофу 7 октября и за потрясающее восстановление армии. Он взял на себя ответственность с первого момента, доказал ее делом на поле боя, а сейчас взял на себя общественную ответственность и сделал это как нельзя более достойно", – заявил Бени Ганц.

Еще один бывший министр обороны, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "После того, как начальник генерального штаба Герци А-Леви объявил об уходе в отставку, я призываю премьер-министра Биньямина Нетаниягу и всех членов кабинета последовать его примеру и уйти".

Глава партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир заявил, что приветствует решение начальника генерального штаба уйти в отставку. "Я ожидаю, что будет назначен новый, сильный и атакующий начальник генерального штаба, под командованием которого армия сокрушит ХАМАС", – заявил Бен-Гвир.

Лидер оппозиции и глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Отдаю честь начальнику генштаба, генерал-лейтенанту Герци А-Леви. Теперь пора взять ответственность на себя и уйти в отставку премьер-министру и всему его правительству катастроф".