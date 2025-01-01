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Израиль

Продлен арест подозреваемого в убийстве Вики Школьник: ранее он был судим за убийство

Суд
Расследование
Убийства
Ашкелон
время публикации: 01 января 2025 г., 16:20 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 16:28
Продлен арест подозреваемого в убийстве Вики Школьник: ранее он был судим за убийство
Flash90

Мировой суд Ашкелона продлил на девять дней срок содержания под стражей Александра Забайлова, подозреваемого в убийстве 26-летней Вики Школьник на городском пляже Ашкелона. Напомним, 60-летний подозреваемый был задержан в аэропорту Бен-Гурион при попытке покинуть Израиль.

В ходе судебного заседания представители полиции отметили, что подозреваемый ранее судим за убийство, и его необходимо оставить под стражей из-за высокой степени опасности для общества.

Александр Забайлов отрицает свою причастность к убийству Вики Школьник и всячески дистанцируется от любой связи с этим преступлением. Однако у следствия имеются доказательства, связывающие его с этим убийством.

Напомним, тело 26-летней Вики Школьник было обнаружено на городском пляже в Ашкелоне 23 декабря. На теле женщины были следы насильственной смерти, ее били по лицу до такой степени, что некоторые кости оказались переломаны. У Вики осталась маленькая дочь, которая живет с матерью погибшей.

Александр Забайлов был задержан через несколько дней после убийства у стойки регистрации в аэропорту Бен-Гурион благодаря ориентировке, разосланной полицией. Известно, что он был знаком с жертвой.

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