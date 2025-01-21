Арье Дери прибыл в ОАЭ с ознакомительным визитом
время публикации: 21 января 2025 г., 17:52 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 17:52
Лидер партии ШАС депутат Кнессета Арье Дери вылетел в Объединенные Арабские Эмираты с ознакомительным визитом по приглашению вице-премьера и министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бин Зайеда.
Приглашение было сделано более года назад, однако из-за войны визит откладывался до сегодняшнего дня.
В канцелярии Дери сообщили, что визит является его личной инициативой, а не решением правительства Израиля.