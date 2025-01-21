Арье Дери прибыл в ОАЭ с ознакомительным визитом

Лидер партии ШАС депутат Кнессета Арье Дери вылетел в Объединенные Арабские Эмираты с ознакомительным визитом по приглашению вице-премьера и министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бин Зайеда.

Приглашение было сделано более года назад, однако из-за войны визит откладывался до сегодняшнего дня.

В канцелярии Дери сообщили, что визит является его личной инициативой, а не решением правительства Израиля.