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Израиль

Арье Дери прибыл в ОАЭ с ознакомительным визитом

ОАЭ
Арье Дери
время публикации: 21 января 2025 г., 17:52 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 17:52
Арье Дери прибыл в ОАЭ с ознакомительным визитом
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер партии ШАС депутат Кнессета Арье Дери вылетел в Объединенные Арабские Эмираты с ознакомительным визитом по приглашению вице-премьера и министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бин Зайеда.

Приглашение было сделано более года назад, однако из-за войны визит откладывался до сегодняшнего дня.

В канцелярии Дери сообщили, что визит является его личной инициативой, а не решением правительства Израиля.

Израиль
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