Израильские политики комментируют убийство раввина в ОАЭ: "Это теракт на почве антисемитизма"

Израильские политики выступили в заявлениями и комментариями после сообщения о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах террористами был убит раввин Цви Коган.

Президент Израиля Ицхак Герцог: "Я потрясен и сокрушен убийством посланника ХАБАДа в ОАЭ раввина Цви Когана. Этот антисемитский теракт служит нам еще одним напоминанием того, сколько зла скрыто во врагах еврейского народа. Это преступление не остановит нас на пути роста и развития цветущих еврейских общин в ОАЭ и во всем мире. Это возвышенная задача, которую посланники движения ХАБАД самоотверженно решают по всей планете. Я благодарю власти в ОАЭ за быстрые и эффективные действия и убежден, что они сделают все возможное, чтобы предать террористов суду. Все наши помыслы сегодня обращены к жене, семье и близким раввина Когана. Мои им соболезнования".

Министр обороны Исраэль Кац: "Убийство посланника ХАБАДа в ОАЭ раввина Цви Когана, это трусливый и отвратительный антисемитский теракт. Государство Израиль не успокоится до тех пор пока ответственные за это действие не заплатят за него. Я выражаю глубокие соболезнования семье раввина Когана и поддерживаю всех, кто занимается расследованием и восстановлением справедливости".

Лидер оппозиции и глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Государство Израиль скорбит по поводу смерти раввина Цви Когана. Еще до того, как пришла трагическая весть, я обратился к министру иностранных дел ОАЭ с просьбой помочь в расследовании его исчезновения. Как ужасно и печально, что это закончилось таким образом. Это теракт на почве антисемитизма, и обе страны будут сотрудничать в расследовании убийства и привлечении преступников к ответственности. Я выражаю свои соболезнования его семье и общине ХАБАД".

Глава ШАС Арье Дери: "Я был потрясен известием о зверском убийстве раввина Цви Когана, совершенном отвратительными террористами. Мои самые искренние соболезнования жене и уважаемой семье. Хочу выразить поддержек движению ХАБАД, посланники которого самоотверженно распространяют свет и еврейские ценности".

Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц: "Мои самые искренние соболезнования семье. Мы будем расследовать и действовать, его кровь не останется безнаказанной".

Глава НДИ Авигдор Либерман: "Раввин Коган был человеком преданным своему делу. Он распространял по всему миру еврейские ценности, любовь евреев друг к другу, укреплял еврейские общины и был жестоко убит в ОАЭ. Его наследие и его великие дела будут вдохновением для всех нас".