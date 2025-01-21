Нетаниягу: цель операции в Дженине – укрепление безопасности в Иудее и Самарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "Сегодня начата масштабная и важная военная операция по искоренению терроризма в Дженине – "Железная стена". Это еще один шаг на пути к достижению поставленной нами цели – укреплению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем систематично и решительно против иранской оси везде, куда она простирает свои щупальца – в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иудее и Самарии".

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале антитеррористической операции в Дженине. Операция получила условное название "Железная стена". В операции задействованы ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК.

После полудня 21 января наземные силы ЦАХАЛа вошли в город.

Источники в ПА передают, что на начальном этапе израильские военные подорвали автомобиль в Дженине, один убитый. Поступает информация о перестрелках.

Над Дженином кружат вертолеты ЦАХАЛа.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии передает, что в течение первого часа после начала операции ЦАХАЛа в Дженине в больницы "Ибн Сина", "Аль-Амаль" и "Аш-Шифа" поступили не менее 25 раненых. Констатирована смерть двоих из них.