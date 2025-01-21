ШАС требует портфели партии "Оцма Иегудит"

Несмотря на то, что письма министров от "Оцма Иегудит" об увольнении из правительства вступили в силу, премьер-министр Биньямин Нетаниягу не назначает новых членов правительства.

Глава партии ШАС Арье Дери требует передать его партии портфель министерства развития Негева и Галилеи. В "Ликуде" заявили, что речь идет о завышенных требованиях.

В настоящий момент портфели министров национальной безопасности, развития Негева и Галилеи и еврейской традиции удерживает премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Однако, в ближайшем будущем он должен будет передать портфели другим министрам, так как БАГАЦ запретил передавать министерские портфели обвиняемым в уголовных преступлениях.