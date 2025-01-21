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Израиль

ШАС требует портфели партии "Оцма Иегудит"

ШАС
Оцма Иегудит
Коалиция
время публикации: 21 января 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 14:06
ШАС требует портфели партии "Оцма Иегудит"
Yonatan Sindel/Flash90

Несмотря на то, что письма министров от "Оцма Иегудит" об увольнении из правительства вступили в силу, премьер-министр Биньямин Нетаниягу не назначает новых членов правительства.

Глава партии ШАС Арье Дери требует передать его партии портфель министерства развития Негева и Галилеи. В "Ликуде" заявили, что речь идет о завышенных требованиях.

В настоящий момент портфели министров национальной безопасности, развития Негева и Галилеи и еврейской традиции удерживает премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Однако, в ближайшем будущем он должен будет передать портфели другим министрам, так как БАГАЦ запретил передавать министерские портфели обвиняемым в уголовных преступлениях.

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