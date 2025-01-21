Минздрав ПА: не менее девяти убитых и более 40 раненых в ходе операции ЦАХАЛа в Дженине

Министерство здравоохранения Палестинской автономии опубликовало уточненные данные по Дженину: сообщается о девяти убитых и 40 раненых после начала ЦАХАЛом операции "Железная стена".

Раненых доставляют в больницы "Ибн Сина", "Аль-Амаль" и "Аш-Шифа".

Согласно публикациям в палестинских источниках, в Дженине продолжаются бои между израильскими военными и боевиками.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале антитеррористической операции в Дженине. Операция получила условное название "Железная стена". В операции задействованы ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК. После полудня 21 января наземные силы ЦАХАЛа вошли в город.