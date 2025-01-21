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Израиль

Минздрав ПА: не менее семи убитых, 35 раненых в ходе операции ЦАХАЛа в Дженине

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 21 января 2025 г., 15:20 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 15:23
Минздрав ПА: не менее семи убитых, 35 раненых в ходе операции ЦАХАЛа в Дженине
Nasser Ishtayeh/Flash90

Министерство здравоохранения Палестинской автономии опубликовало уточненные данные по Дженину: сообщается о семи убитых и 35 раненых после начала ЦАХАЛом операции "Железная стена".

Раненых доставляют в больницы "Ибн Сина", "Аль-Амаль" и "Аш-Шифа".

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале антитеррористической операции в Дженине. Операция получила условное название "Железная стена". В операции задействованы ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК. После полудня 21 января наземные силы ЦАХАЛа вошли в город.

Израиль
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