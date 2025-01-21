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Израиль

ШАБАК пообещал расследовать процедуру проверки террориста при въезде в Израиль

Тель-Авив
ШАБАК
Террористы
время публикации: 21 января 2025 г., 23:45 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 23:45
Нож террориста
Пресс-служба полиции Израиля

Общая служба безопасности (ШАБАК) распространила заявление, согласно которому во время проверки террориста в аэропорту не было обнаружено препятствий для его въезда. ШАБАК сообщил, что будет проведено расследование.

"Во время въезда указанного лица в Израиль была проведена проверка безопасности, включающая его опрос и дополнительные проверки, по результатам которых было принято решение, что оснований для запрета по соображениям безопасности на его въезд нет. Этот случай будет расследован".

Вместе с тем, израильские СМИ пишут, что 29-летний Кадди Абделазиз активно общался в социальных сетях и выражал солидарность с жителями Газы. В частности, в феврале 2024 года он поделился публикацией, в которой утверждалось, что полумиллиону жителей сектора Газы грозит голодная смерть.

Израиль
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