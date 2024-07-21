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Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили ликвидацию двух командиров террористов

время публикации: 21 июля 2024 г., 16:37 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 16:47
ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили ликвидацию двух командиров террористов
AP Photo/Mohammed Al Masri

ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили, что некоторое время назад в результате удара по цели в секторе Газы были ликвидированы командиры террористов – Намэр Хамида и Изз ад-Дин Акила.

Судя по описанию, речь идет об ударе 13 июля, когда в Шати, на западе города Газа, были уничтожены одновременно около 20 террористов.

Намэр Хамида, который был выслан в Газу после освобождения в рамках "сделки Шалита" в 2011 году. Как пишет Abu Ali Express, Намэр Хамида жил в Рамалле, был боевиком ФАТХа, в 2005 году его приговорили к шести пожизненным заключениям, в том числе за участие в нападении на Эйн-Ябруд (к востоку от Рамаллы) 19 октября 2003 года, в результате которого были убиты трое военнослужащих батальона "Духифат" Эльад Полак, Рои Яаков Соломон и Эрез Идан.

Эзз ад-Дин Акила входил в группировку "Шахада аль-Акса", которая тесно сотрудничает с ХАМАСом.

Израиль
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