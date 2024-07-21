Президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Об этом говорится в его обращении к американцам, опубликованном в официальном Х-блоге.

"Служить вам в качестве президента было для меня величайшей честью в жизни. И хотя я собирался добиваться переизбрания, я уверен, что в лучших интересах моей партии и нашей страны уйти в сторону и сконцентрироваться на выполнении обязанностей до окончания каденции", – написал Байден.

После крайне неудачных для президента телевизионных дебатов с Дональдом Трампом в руководстве Демократической партии начали раздаваться призывы к Байдену снять кандидатуру. За этой неудачей последовал саммит, в ходе которого он перепутал президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Поначалу Байден заявлял, что отказывается снять кандидатуру, однако на днях сообщил, что будет готов сделать это по состоянию здоровья. В израильских СМИ появлялись публикации, согласно которым президент уже принял решение отказаться от борьбы за переизбрание, однако намерен сообщить об этом только после окончания визита в США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Следует отметить, что, в отличие от Трампа, за кандидатуру которого высказалась национальная конференция Республиканской партии, Байден еще не считался официальным кандидатом от Демократической партии – конвенция демократов была отложена. Однако демократы должны будут в короткий срок найти Байдену преемника.

Сам американский президент призвал товарищей по партии поддержать кандидатуру Камалы Харрис. По его словам, назначение ее вице-президентом было лучшим решением в его жизни. "Пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", – написал он.