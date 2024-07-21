x
21 июля 2024
|
последняя новость: 20:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июля 2024
|
21 июля 2024
|
последняя новость: 20:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начат перевод задержанных в Газе из "Сде-Тейман" в тюрьмы. ШАБАС предупреждает об угрозе бунта

время публикации: 21 июля 2024 г., 19:59 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 20:07
Начат перевод задержанных в Газе из "Сде-Тейман" в тюрьмы. ШАБАС предупреждает об угрозе бунта
Chaim Goldberg/Flash90

В воскресенье, 21 июля, Управление тюрем (ШАБАС) сообщило, что в соответствии с решением правительства и решением БАГАЦа начат перевод задержанных жителей Газы из центра временного содержания "Сде-Тейман" в обычные тюрьмы.

При этом в ШАБАС предупреждают о нестабильности ситуации в тюрьмах. По данным на 15 июля, в тюрьмах находились 22133 заключенных, из которых 9700 были задержаны за террористическую деятельность, при этом доля заключенных, задержанных за преступления в сфере безопасности, будет расти.

В связи с этим ШАБАС предупреждает об угрозе возникновения чрезвычайных происшествий внутри тюрем или атак на объекты ШАБАС за пределами тюрем.

По информации сайта Walla News, в заключении главы Управления тюрем Коби Яакоби говорится, что "чрезвычайное событие взрывного характера" среди заключенных, арестованных за преступления в сфере безопасности, является лишь вопросом времени.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2024

"Кан-11": военнослужащему будут предъявлены обвинения в избиении задержанных в "Сде-Тейман"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2024

Содержание заключенных в "Сде-Тейман": "Солдатам давали на них тренироваться". Комментарии ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2024

БАГАЦ потребовал от государства данные об условиях содержания в "Сде-Тейман" задержанных в Газе