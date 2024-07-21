Начат перевод задержанных в Газе из "Сде-Тейман" в тюрьмы. ШАБАС предупреждает об угрозе бунта

В воскресенье, 21 июля, Управление тюрем (ШАБАС) сообщило, что в соответствии с решением правительства и решением БАГАЦа начат перевод задержанных жителей Газы из центра временного содержания "Сде-Тейман" в обычные тюрьмы.

При этом в ШАБАС предупреждают о нестабильности ситуации в тюрьмах. По данным на 15 июля, в тюрьмах находились 22133 заключенных, из которых 9700 были задержаны за террористическую деятельность, при этом доля заключенных, задержанных за преступления в сфере безопасности, будет расти.

В связи с этим ШАБАС предупреждает об угрозе возникновения чрезвычайных происшествий внутри тюрем или атак на объекты ШАБАС за пределами тюрем.

По информации сайта Walla News, в заключении главы Управления тюрем Коби Яакоби говорится, что "чрезвычайное событие взрывного характера" среди заключенных, арестованных за преступления в сфере безопасности, является лишь вопросом времени.