"Кан-11": военнослужащему будут предъявлены обвинения в избиении задержанных в "Сде-Тейман"

Военная прокуратура готовится подать в ближайшие дни обвинительное заключение против военнослужащего резерва в связи с издевательствами над задержанными палестинцами в изоляторе "Сде-Тейман". Об этом сообщил вечером 8 июля телеканал "Кан-11".

Расследование было начато около месяца назад, после того как офицеры, отвечающие за работу изолятора "Сде-Тейман", заметили на телах задержанных палестинцев, доставляемых после допроса в изолятор, следы побоев.

Следователи военной полиции обнаружили на телефоне подозреваемого видео, снятые в автобусе, на котором задержанных палестинцев доставляли на допрос на объект служб безопасности возле Беэр-Шевы. На этих видео запечатлено, как подозреваемый бьет связанных людей.

Телеканал "Кан-11" передал, что в рамках расследования были задержаны трое военнослужащих, около двух недель назад двое из них были освобождены. Главный подозреваемый находится под стражей около месяца. Во время следствия он частично признал свою вину.