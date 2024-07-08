x
08 июля 2024
|
последняя новость: 21:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июля 2024
|
08 июля 2024
|
последняя новость: 21:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан-11": военнослужащему будут предъявлены обвинения в избиении задержанных в "Сде-Тейман"

время публикации: 08 июля 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 21:29
"Кан-11": военнослужащему будут предъявлены обвинения в избиении задержанных в "Сде-Тейман"
Chaim Goldberg/Flash90

Военная прокуратура готовится подать в ближайшие дни обвинительное заключение против военнослужащего резерва в связи с издевательствами над задержанными палестинцами в изоляторе "Сде-Тейман". Об этом сообщил вечером 8 июля телеканал "Кан-11".

Расследование было начато около месяца назад, после того как офицеры, отвечающие за работу изолятора "Сде-Тейман", заметили на телах задержанных палестинцев, доставляемых после допроса в изолятор, следы побоев.

Следователи военной полиции обнаружили на телефоне подозреваемого видео, снятые в автобусе, на котором задержанных палестинцев доставляли на допрос на объект служб безопасности возле Беэр-Шевы. На этих видео запечатлено, как подозреваемый бьет связанных людей.

Телеканал "Кан-11" передал, что в рамках расследования были задержаны трое военнослужащих, около двух недель назад двое из них были освобождены. Главный подозреваемый находится под стражей около месяца. Во время следствия он частично признал свою вину.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2024

Юрсоветница правительства требует немедленно закрыть изолятор "Сде-Тейман"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2024

ШАБАК прокомментировал причины освобождения директора "Шифы" и других заключенных: нехватка мест
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2024

Содержание заключенных в "Сде-Тейман": "Солдатам давали на них тренироваться". Комментарии ЦАХАЛа